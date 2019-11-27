Начавшая работать в Эстонии международная IT-компания NOVA обещает произвести революцию на рынке недвижимости

Компания NovaSoftware OÜ, которая будет выводить новый продукт на мировой рынок, зарегистрирована в Эстонии. Головной офис расположен в Таллинне, здесь же будет работать и все ее руководство. К своим разработкам NOVA привлекает ведущих IT-специалистов из разных стран, в том числе Беларуси, Украины и России. В течение следующего года компания планирует расширить штат на 10 человек, пригласив к себе топ-менеджеров из Эстонии. Еще один офис компании находится в Санкт-Петербурге.

«Эстония на сегодняшний день является одним из мировых лидеров в области информационных технологий, - отмечает основатель компании NOVA Денис Радзимовский. – Это подтверждают наши исследования, которые мы проводим в рамках подготовки к выходу на международный рынок. Мы считаем, что Эстония более, чем какая-либо другая страна, подготовлена для запуска и дальнейшего развития масштабных IT-проектов в Евросоюзе. Поэтому с помощью нашего сервиса – NOVA Realty, - можно будет привлечь в страну глобальные инвестиции в крупные инфраструктурные проекты и другие объекты недвижимости».

«Умные здания и целые города, цифровые агентства недвижимости, автоматизированный девелопмент – лишь небольшая часть широкой цифровой трансформации, которая происходит с рынком недвижимости. При этом потенциал сегмента безграничен. Стоит отметить, что только в 2018 год объем инвестиций в PropTech в мире превысил 6 млрд. долларов. А в среднесрочной перспективе эксперты ожидают усиления тенденции к росту количества сервисов» - объясняет Денис Радзимовский.

Компания NOVA, специализирующаяся на разработке экспертных систем, была основана в 2017 году и за короткое время сумела подготовить продукт, который стал самым значительным и революционным проектом последних лет в сегменте PropTech. Это новое направление, получившее свое название от английского термина property technologies и появившееся на стыке двух отраслей: Real Estate и IT. В настоящее время завершена разработка интерактивного прототипа платформы, который уже до конца года будет представлен деловому сообществу.

Выражение PropTech буквально означает технологии в недвижимости. А фактически – это совершенно новый подход к рынку недвижимости, объединяющий в себе все современные инновационные технологии и прикладные решения в сфере приобретения, создания недвижимости и управления ею. Иными словами, PropTech – это дигитальные проекты на рынке недвижимости: одновременно и индустрия, и набор инноваций, призванных изменить то, как исследуется, арендуется, приобретается и используется недвижимость.

Термин PropTech звучит пока очень непривычно. Но аналитики уверены – именно PropTech скоро полностью изменит правила игры в продажах и управлении недвижимостью.

«Важно понимать, что недвижимость имеет огромное количество сегментов. Cтроить можно вверх и вниз, можно намывать новые территории и острова. Фактически понятие "недвижимость" включает в себя весь земной шар, - рассказывает Денис Радзимовский. – Недвижимость оказывает огромное влияние на множество смежных отраслей и в целом на жизнь людей. Именно поэтому мы должны учитывать огромное количество факторов, особенно когда говорим про глобальные решения, в том числе и на уровне государств или огромных холдингов, которые принимают решения на миллиарды долларов, создают новые города, претворяют в жизнь новые инфраструктурные проекты».

Экспертная система NOVA Realty позволит участникам мирового рынка недвижимости проводить полный цикл сделки в рамках одного сервиса, получать качественную аналитику, возможность проведения переговоров со всеми сторонами сделки, создавать непосредственно на платформе договоры и смарт-контракты, а также совершать все необходимые финансовые операции.