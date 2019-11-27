Очнулся – гипс: больницы заполонили люди с переломами рук и ног

Пресс-секретарь Центра тревоги Сигрид Кару сказала Postimees, что сегодня больше всего травм в результате падений было зарегистрировано в Северной Эстонии.

«Травм конечностей в результате падений по всей Эстонии 48, из них в северной части страны – 37. Травм головы в результате падений по всей Эстонии 28, из них в северной части – 19. Травмы шейного отдела и спины – десять, в северной части – восемь», - перечислила Кару.

В беду попали и водители. Утром с пяти до полудня по всей Эстонии произошло 78 ДТП, из которых львиная доля, то есть 64, в Северной Эстонии.

Фотограф Postimees отправился в отделение экстренной медицинской помощи Ида-Таллиннской центральной больницы, которое некоторые утренние пешеходы вынуждены покидать с гипсом на ногах или руках.

В Пярнумаа некоторые падения также закончились травмами. «Утром из-за гололеда в отделении экстренной медицинской помощи действительно было людно, исключительно из-за скользкой дороги к нам попали на данный момент девять человека. Были как обратившиеся сами, так и доставленные на машине скорой помощи», - сказала Pärnu Postimees пресс-секретарь Пярнуской больницы Маргит Сухоставец в 10 часов утра.