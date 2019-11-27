Очнулся – гипс: жертвы гололеда попали в больницу

Например, в Пярнумаа некоторые падения закончились травмами. «Утром действительно из-за гололеда в отделении экстренной медицинской помощи было людно, исключительно из-за скользкой дороги к нам попали на данный момент девять человека. Были как обратившиеся сами, так и приехавшие на машине скорой помощи», - сказала Pärnu Postimees пресс-секретарь Пярнуской больницы Маргит Сухоставец в 10 часов утра.