Полезно: как в холодное время сделать дом уютнее

В этом году исследование «Жизнь дома»* показало, что одними из самых важных факторов в доме для жителей Латвии являются безопасность и уединение - так ответили 94% и 90% респондентов соответственно.

Врач-психотерапевт Артур Миксон утверждает: «Дому просто необходимо быть нашей станцией подзарядки - безопасным и удобным местом, где можно отдохнуть от стресса, полученного на работе, и подзарядиться энергией. Чтобы дома была хорошая атмосфера, важны не только отношения в семье, но и окружающее пространство. Если атмосфера в доме неуютная, в доме холодно или тускло - все это вызывает негативные ощущение и не позволяет отдохнуть. В такой ситуации уровень стресса может расти, и это только вопрос времени, когда батарейки полностью разрядятся».

Уют необходим круглый год, но в холодные месяцы - еще больше.

«Когда за окном мало солнечного света, мы чисто биологически устаем быстрее и тратим больше энергии для ежедневной мобилизации. Короткий день субъективно дает ощущение, что днем время ужимается и невозможно успеть сделать все запланированное, хотя, по сути, количество часов в сутках не меняется, только раньше темнеет. Важно, чтобы дом стал местом, где светло, тепло и уютно перезимовать и набраться сил», - говорит Миксон.

ФОТО: Пресс-фото

Играйте со светом

Что создает уют и ощущение безопасности, что помогает пережить темное время года? Руководитель отдела дизайна IKEA Дариус Римкус рассказывает, что для этого понадобится всего несколько вещей, которые не требуют больших вложений: свет, текстиль и аксессуары.

«В это время за окном чаще всего темно, а потому свет поможет создать уютную атмосферу дома. Разместите гирлянды на полке или в стеклянной вазе, на окно можно повесить светящееся украшение или просто зажечь свечи. Теплый и мягкий свет успокаивает и придает комнате уют», - рассказывает специалист. Он напоминает: если в доме есть дети и животные, стоит отказаться от настоящих свечей и воспользоваться LED свечами, которые создают приятное освещение.

ФОТО: Пресс-фото

Приближаются новогодние праздники, и дизайнер советует использовать гирлянды: «Положите в стеклянную вазу LED гирлянды и елочные игрушки - огоньки будут отражаться в игрушках, создавая красивое красочное свечение. Это не только создаст праздничное настроение, но и добавит уюта»".

LED гирлянда не только создаст настроение в комнате, но и сэкономит электричество. Сейчас можно найти гирлянды, которые автоматически выключаются через шесть часов, поэтому их смело можно оставлять включенными перед сном, засыпая при приятном свете огоньков.

ФОТО: Пресс-фото

Важная роль домашнего текстиля

В холодный сезон дизайнер советует использовать больше натуральных материалов и ярких цветов. «Натуральные материалы лучше сохраняют тепло. Можно выбрать шерстяные пледы или ковер из овчины. Накиньте плед на кресло или диван - в доме сразу станет теплее и уютнее», - говорит специалист.

ФОТО: Пресс-фото

Дизайнер советует в холодный сезон поменять не только пледы и чехлы декоративных подушек, но и постельное белье, вместо светлых тонов выбрав интенсивные темные цвета. «Меняя постельное белье, стоит подумать о материале - зимой приятнее спать на хлопке или фланели», - отмечает эксперт.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

Уютное место для себя

Исследование «Жизнь дома», о котором говорилось ранее, показало, что 77% жителей Латвии признают, что время, потраченное на себя, улучшает их самочувствие. Артур Миксон утверждает, что у каждого должна быть возможность хотя бы на короткий миг побыть наедине с собой и отдохнуть от внешнего мира. При этом 26% респондентов не могут найти место и возможность побыть в одиночестве.

Дизайнер отмечает, что и в комнате, где живут несколько человек, можно обустроить удобный уголок, чтобы хоть пару мгновений побыть наедине с собой.

Это может быть кресло с табуретом для ног или табуретом-лестницей, который может служить столиком и стоит всего пару евро. «На импровизированный столик можно поставить поднос с теплым напитком в термосе, LED свечкой, укрыться пледом и почитать книгу, посмотреть фильм или найти себе другое занятие по душе», - говорит дизайнер.

ФОТО: Пресс-фото

Такой уголок можно создать даже на диване в гостиной: «Постелите мягкую овчину, поставьте столик со всем необходимым и просто уделите себе время».

ФОТО: Пресс-фото