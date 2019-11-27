Юри Ратас призвал Bolt и другие стартапы не уходить из Эстонии

Просьба премьера была обусловлена желанием стартапов и инвесторов изменить закон таким образом, чтобы им не приходилось отправляться к нотариусу, например, при продаже паев паевого товарищества (OÜ).

На состоявшейся в понедельник встрече представители стартапов дали понять, что если ситуация не изменится, может произойти так, что штаб-квартиры предприятий уйдут из Эстонии. По словам-пресс-секретаря компании Bolt Карин Казе, в ближайшее время предприятие не планирует уходить из страны.

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Напомним, что на прошедшем 22 октября, заседании правовая комиссия Рийгикогу решила инициировать проект закона, призванный упростить возможность инвестирования в эстонские стартапы и повысить привлекательность местной предпринимательской среды.

Председатель комиссии, центрист Яанус Карилайд сказал, что законопроект направлен на сокращение числа ситуаций, в которых иностранные инвесторы отказываются от вложения средств в Эстонию, так как сделки с паевыми товариществами – слишком сложны и затратны.

"По сравнению с соседними странами у нас слишком высокий уровень бюрократии. Как занятый человек, иностранный инвестор не всегда найдет время, чтобы прийти к эстонскому нотариусу и поставить свою подпись. Поэтому мы создаем возможность сделать это дистанционно при согласии всех пайщиков", – пояснил Карилайд.

Член комиссии и председатель реформистской фракции Кая Каллас отметила, что из-за громоздкой системы ряд сделок уже ушел в соседние страны. "Жесткие ограничения по форме – это серьезное препятствие для начинающих товариществ, и эти средства проходят мимо Эстонии. Благодаря поправкам мы повысим привлекательность эстонского паевого товарищества как формы организации бизнеса и его конкурентоспособность в Европейском союзе", – сказала Каллас.

Законопроект призван изменить регулирование паевого товарищества в Коммерческом кодексе таким образом, чтобы для совершения определенных распоряжений пайщики могли выбрать форму, не требующую нотариального заверения.