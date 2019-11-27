Районные управы бесплатно раздают квартирным товариществам гранитную крошку

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф подчеркнул, что обязанностью всех владельцев недвижимости является борьба с оледенением дорожек, чтобы обеспечить безопасное передвижение на покрытых льдом и снегом тротуарах. «За очистку тротуаров отвечает владелец недвижимости, расположенной рядом, а бороться с оледенением следует не только в утренние часы, но по необходимости и в течение дня. Учитывая прогноз погоды, сегодня и в ближайшие дни все участники движения, и пешеходы, и водители, должны соблюдать осторожность, так как дорожные условия быстро меняются. Пешеходы должны быть особенно внимательны на лестницах и при пересечении проезжей части», – сказал Кландорф.

Вчера Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства и сотрудничающие с районными управами коммунальные службы приняли в городе профилактические меры для борьбы с гололедицей, работы продолжились и ночью. Тротуары, уход за которыми обеспечивает город, посыпаны гранитной крошкой, на второстепенных дорогах в районах города на опасных участках были приняты меры по борьбе с гололедицей, однако на некоторых улицах по-прежнему может быть скользко. Особенно скользко на тротуарах, за которыми должны ухаживать владельцы недвижимости, на большей части таких дорожек все еще очень скользко. Муниципальная полиция постоянно контролирует ситуацию, напоминая владельцам недвижимости об их обязанности заботиться о безопасности тротуаров.

По данным Таллиннской скорой помощи к 9 часам утра поступило семь вызовов по причине травм, полученных на скользких улицах. По прогнозу температура воздуха будет плюсовой, пойдет мокрый снег, переходящий в дождь. Поэтому на замерзших улицах по-прежнему может быть скользко, на завтра синоптики обещают до 6 градусов тепла.