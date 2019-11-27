Экономист: в Эстонии замедлится рост зарплат, пройдут сокращения

По данным Департамента статистики Эстонии, среднемесячная заработная плата брутто выросла в третьем квартале более чем на восемь процентов. Данные Налогово-таможенного департамента показали еще более быстрый рост – на десять процентов.

По словам Элмик, в государственном секторе заработная плата растет быстрее, чем в частном. "В течение последнего года рост заработной платы в государственных учреждениях был значительно быстрее, чем в частном секторе. В этом году заработная плата в сфере образования, здравоохранения и государственного управления выросла более чем на десять процентов, - рассказывает Элмик. - В частном секторе, который открыт для внешней конкуренции, быстро повышать заработную плату просто невозможно. Средняя заработная плата в третьем квартале понизилась в сфере энергетики, где объемы производства значительно снизились из-за более дешевого импорта".

В следующем году рост заработной платы должен замедлиться. "Ожидается, что в следующем году рост заработной платы несколько замедлится, поскольку замедляется экономический рост, а спрос на дополнительную рабочую силу снижается, прежде всего в экспортирующих секторах. Данные Кассы страхования от безработицы уже указывают на снижение числа вакансий. Ожидается, что средний рост заработной платы брутто упадет в следующем году до 6,5%, а еще через год – до 5,5%", - делится прогнозами старший экономист Swedbank.