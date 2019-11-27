Галерея: в Таллинне открылся сезон катания на коньках, катки в Пирита и Старом городе ждут гостей

Как сказал Фред Рандвер, член правления фирмы HK Hall, которая оперирует катками на улице Харью и в Нымме, по сравнению с прошлым сезоном, существенных изменений на катке в Старом городе Таллинна не произойдет. "Цены останутся прежними. Каток по-прежнему будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00", - отметил Рандвер, добавив, что организованные группы школьников смогут бесплатно кататься на катке по рабочим дням до 17:00.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф сказал, что сезон катания на коньках начнется с катка а на улице Харью, но, к радости жителей, постепенно парковые катки откроются по всему городу.

Так, каток в Нымме откроется 7 декабря, на нем можно будет кататься каждый день с 10:00 до 21:00.

В районе Мустамяэ каток откроется 21 декабря по адресу Вильде-теэ,69.