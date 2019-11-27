В субботу на горке Харью открывается каток

В субботу, 30 ноября, откроется каток на улице Харью в центре эстонской столицы, рассказал Rus.ERR Фред Рандвер, член правления фирмы HK Hall, которая оперирует катками на улице Харью и в Нымме.
«По сравнению с прошлым сезоном, существенных изменений на катке в Старом городе Таллинна не произойдет. Цены останутся прежними. Каток по-прежнему будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00», - отметил Рандвер, добавив, что организованные группы школьников смогут бесплатно кататься на катке по рабочим дням до 17:00.
По словам Фреда Рандвере, каток в Нымме откроется 7 декабря, на нем можно будет кататься каждый день с 10:00 до 21:00.