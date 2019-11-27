В субботу на горке Харью открывается каток

«По сравнению с прошлым сезоном, существенных изменений на катке в Старом городе Таллинна не произойдет. Цены останутся прежними. Каток по-прежнему будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00», - отметил Рандвер, добавив, что организованные группы школьников смогут бесплатно кататься на катке по рабочим дням до 17:00.