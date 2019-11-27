Популярная соцсеть избавится от ленивых пользователей

Мы начали активную работу со многими учетными записями, которые не входили в Twitter более шести месяцев, чтобы сообщить им, что их учетные записи могут быть окончательно удалены из-за длительного бездействия. В случае отсутствия каких-либо действий со стороны пользователя, соответствующая учетная запись будет удалена.

Социальная сеть не сообщает, сколько аккаунтов может быть удалено в результате такой чистки рядом. Чтобы избежать удаления вашей учетной записи, просто подключитесь к сети и следуйте инструкциям на экране. Вам не нужно оставлять твиты, достаточно просто войти в свой аккаунт, пишет Ixbt.com.