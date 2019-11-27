Кухня 2020 года: пять основных тенденций

Современная кухня: что теперь важно? На счету истории становления кухни — масса трендов и самых разных решений, удачных и не очень. Одни решения прошли проверку временем, другие стали популярными недавно, но их уже называют перспективными и долгосрочными. Вот без чего сегодня не было бы современной кухни.

Лаконичность

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Лаконичный дизайн и минимализм в деталях сегодня на вершине моды. Дизайнеры предлагают полностью отказаться от ручек на фасадах кухонных шкафов, отдав предпочтение системе push-to-open. Гладкие ровные фасады без выступающих элементов визуально расширяют пространство, выглядят привлекательно, кроме того, удобны в эксплуатации. То же касается и бытовой техники: выбирать стоит модели, где ручки максимально незаметны или отсутствуют полностью.

Максимальное слияние с интерьером

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Тенденция к объединению кухни с гостиной поменяла отношение к дизайну кухонного гарнитура. Сегодня это не визуальный центр помещения, а, наоборот, самая неприметная его часть. Дизайнеры делают все, чтобы скрыть рабочую зону: убирают ее в ниши, красят стены в цвет фасадов, отказываются от верхних ящиков и даже от кухонного фартука.

Облегченный дизайн

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Все более явно чувствуется тенденция к минимализму во всем: использовать только самое необходимое, убрать лишние детали и декор. Количество шкафов становится меньше, появляются полки вместо верхней части гарнитура, фартук становится максимально простым и не загроможденным кухонными приборами.

Внимание к вытяжке

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Дизайнеры перестали прятать вытяжку за фасадами шкафов, а сделали этот утилитарный технический прибор частью декора интерьера. Впрочем, это не отменяет ее основного назначения — поглощать воздух во время приготовления пищи. Поэтому она обязательна и над кухонным островом.

Эклектичность

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Дизайнеры пропагандируют полную свободу от стилевых ограничений. Теперь можно смешивать столы и стулья в стиле лофт, лаконичные скандинавские гарнитуры и изящные светильники и зеркала. Почему бы и нет?