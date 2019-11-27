Темный сад будет закрыт для нарвитян до конца лета

Старейший парк Нарвы - Темный сад - с 2011 года большую часть времени закрыт для горожан из-за затянувшейся реконструкции. Завершающий этап реконструкции должен был завершиться в сентябре прошлого года, но выполнявшая работы компания Sinear сначала попросила управу отложить срок завершения работ, а потом и вовсе обанкротилась. С прошлого года все попытки городских властей снова запустить проект были неудачными. Теперь ориентировочный срок завершения работ - конец лета 2020 года.
На втором этапе реконструкции Темного сада планировалось построить беседку - точную копию той, что была здесь в прошлом, построить новые дорожки и лестницы, установить освещение и видеокамеры, парковые скамейки, урны и вазоны, а затем провести озеленение и высадить цветы. По оценке нарвского Департамента городского развития и экономики, выполнено около 80% этих работ. Но строителей на объекте нет уже много месяцев.
“У нас претензий к фирме-банкроту нет, поскольку банкротство не связано с нашим проектом. У них так случилось в силу каких-то внутренних причин, - рассказал директор Департамента городского развития и экономики Юрий Сайя. - Но поскольку фирма не предоставила нам исполнительную документацию, прекратила свою деятельность, не успев передать нам этот объект, у нас много неотвеченных вопросов по объему выполненных работ”.
Чтобы четко выяснить, какие работы были сделаны, а какие еще нет, департамент решил заказать экспертизу выполненных работ.
“Должны были прийти специалисты, всё измерить и сказать нам - вот это выполнено, за это можно заплатить деньги. А это не выполнено - это остается неоплаченным”, - объяснил Юрий Сайя.
Департамент с августа уже трижды объявлял конкурс, чтобы найти таких специалистов, но безуспешно - ни одна специализированная фирма даже не захотела участвовать в этих конкурсах. Чиновникам пришлось обзванивали компании и устно приглашать для участия в конкурсе, но и это не дало результата. В Нарве таких фирм нет, а таллиннские компании загружены работой и не хотят отправлять сотрудников в командировку ради небольшого объема работ.
Реконструкция Темного сада проводится, в основном на европейские средства (все работы стоят около миллиона, из которого Нарва должна заплатить только 160 тысяч). Европроекты имеют ограниченные сроки, и чтобы получить финансирование, нельзя превышать эти сроки. Поэтому чиновники решили не искать экспертов еще раз, а пойти другим путем - за счет города заказать геодезическую съемку и сразу после этого провести конкурс на строительные работы. Имея на руках проект и результаты геодезии, строительные фирмы смогут сами посчитать, что нужно доделать в Темном саду, и сделать городу ценовые предложения.
“Работ там не так много - на три, может быть, на четыре месяца. Мы надеемся, что к концу лета всё будет закончено”, - сказал директор департамента.
Пока Темный сад остается заброшенным, его территория и оставшиеся на ней стройматериалы охраняются с помощью видеокамер. По словам Юрия Сайа, за последнее время охрана дважды выезжала по тревоге. Во время одного из таких выездов охранники выпроводили из Темного сада мужчину, который проник за строительный забор и повернул в сторону видеокамеру.