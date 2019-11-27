Темный сад в Нарве будет закрыт еще долго

На втором этапе реконструкции Темного сада планировалось построить беседку - точную копию той, что была здесь в прошлом, новые дорожки и лестницы, установить освещение и видеокамеры, парковые скамейки, урны и вазоны, а затем провести озеленение и высадить цветы. По оценке нарвского Департамента городского развития и экономики, выполнено около 80% этих работ. Но строителей на объекте нет уже много месяцев.

“У нас претензий к фирме-банкроту нет, поскольку банкротство не связано с нашим проектом. У них так случилось в силу каких-то внутренних причин, - рассказал директор Департамента городского развития и экономики Юрий Сайя. - Но поскольку фирма не представила нам исполнительную документацию и прекратила свою деятельность, не успев передать нам этот объект, у нас много вопросов по объему выполненных работ”.

Чтобы четко выяснить, какие работы были сделаны, а какие еще нет, департамент решил заказать экспертизу.

“Должны были прийти специалисты, всё измерить и сказать нам - вот это выполнено, за это можно заплатить А это не выполнено и остается неоплаченным”, - объяснил Юрий Сайя.

Департамент с августа уже трижды объявлял конкурс, чтобы найти таких специалистов, но безуспешно - ни одна специализированная фирма даже не захотела участвовать в этих конкурсах. Чиновникам пришлось обзванивать компании и устно приглашать их к участию в конкурсе, но и это не дало результата. В Нарве таких фирм нет, а таллиннские компании загружены работой и не хотят отправлять сотрудников в командировку ради небольшого объема работ.

В Темный сад даже привезены вазоны, но точного списка недоделанных работ у горуправы пока нет. ФОТО: Николай Андреев

Реконструкция Темного сада проводится, в основном на европейские средства (все работы стоят около миллиона, из которого Нарва должна заплатить только 160 тысяч). Европроекты имеют ограниченные сроки, и чтобы получить финансирование, нельзя эти сроки превышать. Поэтому чиновники решили не искать экспертов еще раз, а пойти другим путем - за счет города заказать геодезическую съемку и сразу после этого провести конкурс на строительные работы. Имея на руках проект и результаты геодезии, строительные фирмы смогут сами посчитать, что нужно доделать в Темном саду, и сделать городу ценовые предложения.

“Работ там не так много - на три, может быть, на четыре месяца. Мы надеемся, что к концу лета всё будет закончено”, - сказал директор департамента.