"Газпром" окончательно проиграл "Нафтогазу" один из споров

Кроме того, в заявлении указывается, что еще два спора между "Нафтогазом" и "Газпромом" будут рассмотрены в 2020 году. Решение апелляционного суда не может быть обжаловано, пишет DW.com.

Решение Стокгольмского арбитража

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на транзит газа через территорию Украины. По нему "Газпром" должен заплатить украинской стороне 2,6 миллиарда долларов за недостаточные объемы транзита газа.