«Вы - мошенники»: как украинские студенты подрабатывать ездили

Невъездные в Шенген

Проблема украинцев, помимо прочего, была и в том, что оригинала документа о трудоустройстве ни у кого из них не было. "Фирма, через которую мы устраивались, нас об этом не предупредила. Я просил предоставить доступ к отсканированному пакету документов на моем Google Disk", - говорит Петр. Но шансов исправить ошибку украинцам не дали. Телефоны изъяли для поиска данных, а самих студентов депортировали обратно с запретом въезда в Шенген на два года. В отделении полиции Петр и его знакомые провели 17 часов, ночевать пришлось на полу, поскольку кроватей на всех не хватило, рассказывает украинец.

Сотрудник Федерального агентства по труду, который занимается оформлением разрешений на студенческую подработку для иностранцев, рассказал DW, что время от времени федеральная полиция обращается в его отдел, чтобы проверить, действительно ли тот или иной человек получал разрешение на работу. "Но, вероятно, большинство полицейских и не знают, куда звонить - да и не обязаны этого делать", - говорит представитель немецкого ведомства. В полиции добавляют, что помимо студенческого билета проверяют на месте только подтверждение трудоустройства и подтверждение из университета о том, что в указанный в документах период работы у студента нет занятий и экзаменов или что студент от них освобожден.

Подработка на каникулах окончилась обвинением

Петра и его приятелей сейчас обвиняют по трем статьям: незаконное пересечение границы, незаконное пребывание в Германии и нелегальное трудоустройство. По завершению двухгодичного запрета на въезд в Шенгенскую зону, депортированным, вероятно, придется заплатить приблизительно от 400 до 600 евро при следующем въезде. Сколько именно, решит суд. Чтобы попытаться доказать свою правоту в суде, украинцам нужно будет нанять в Германии адвоката, который обойдется им примерно в 1000 евро с каждого. "У нас таких денег нет", - в отчаянии признается мать Петра. Да и исправить ситуацию постфактум тяжело. "Можно было бы попробовать разве что снизить сумму штрафа или сократить срок запрета на въезд, если найти смягчающие обстоятельства", - рассказал в беседе с DW адвокат из Дрездена Михаэль Мурахвер.

Полиция инкриминировала украинцам въезд на территорию ФРГ без необходимой для работы визы. В то же время, как подтвердили DW в Федеральном агентстве по труду, виза для студенческой работы на каникулах не нужна. "В случаях со студентами из стран, с которыми действует безвизовый режим, достаточно подтверждения от Федерального агентства о предоставлении рабочего места на каникулах", - отметили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о заполненном немецким работодателем формуляре Ferienbeschäftigung für Ausländische Studierende / Namentliche Anforderung. Он нужен в том случае, когда у иностранного студента уже есть договоренность о трудоустройстве с конкретной фирмой, и она обращается за разрешением в Федеральное агентство по труду. Получив подтверждение с Украины на немецком языке о том, что заявитель действительно является студентом и на период трудоустройства у него каникулы, сотрудник немецкого ведомства ставит на этом документе подпись и печать. Оригинал этого документа - или, по крайней мере, его копию - стоит иметь при себе, чтобы минимизировать риск претензий на границе.

Незаконные посредники при трудоустройстве в Германии

Но как рассказал DW Петр, украинский посредник, который помогал оформлять документы, не предупредил о возможных вопросах пограничников. В конечном итоге, когда у студентов возникли проблемы, ни посредник, ни номинальный работодатель ничем не помогли. Это и не удивительно, поскольку любая посредническая деятельность в этой сфере является нелегальной, объяснили DW в Федеральном агентстве по труду. "Посредничество частных фирм в трудоустройстве студентов на каникулах является нарушением, поскольку нивелирует законность такого трудоустройства. Если ведомству было бы известно об участии в процессе посредника, мы не имели бы права выдавать подтверждение предоставления рабочего места", - отметил представитель агентства. Там также поясняют, что не разрешают посреднические услуги, чтобы финансово не обременять молодежь.