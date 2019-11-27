Обратной дороги нет: семейная пара живет в переделанном школьном автобусе

Но есть оригиналы, которые имея и дом, и немаленький доход, решаются кардинально поменять стабильную и комфортную жизнь на странствия в старом автобусе, превращенном ими в дом на колесах. Так поступили Тони и Майкл Мак-Вэй из Америки, начавшие вместе с двумя детьми кочевую жизнь.

Супружеская пара из Биллингса, штат Монтана (США) решила, что живут они очень скучно. Увидев репортаж о переделанном автобусе и полной свободе передвижения, они за два месяца продали практически все свое имущество, включая действующую фирму, и пустились на поиски приключений, пишет The Sun.

Для начала надо было найти автобус, и в скором времени подвернулся достаточно хороший вариант покупки списанного школьного автобуса 2004 года выпуска, который они купили за 5000 долларов. На ремонт, переделку и превращение автобуса в жилье ушло еще 15 000 долларов.

«Каждый образ жизни имеет свои плюсы и минусы. Жизнь на колесах не такая уж простая, как можно было подумать. Да, она полна приключений и возможностей удовлетворить свои амбиции, но в то же время каждый день приходится решать множество проблем», - говорит Тони.