Обратной дороги нет: семейная пара живет в переделанном школьном автобусе

Как правило, лишившиеся собственной крыши над головой люди стараются найти выход из положения и используют для этого любую возможность, пишет Kodustiil.
Но есть оригиналы, которые имея и дом, и немаленький доход, решаются кардинально поменять стабильную и комфортную жизнь на странствия в старом автобусе, превращенном ими в дом на колесах. Так поступили Тони и Майкл Мак-Вэй из Америки, начавшие вместе с двумя детьми кочевую жизнь.
Супружеская пара из Биллингса, штат Монтана (США) решила, что живут они очень скучно. Увидев репортаж о переделанном автобусе и полной свободе передвижения, они за два месяца продали практически все свое имущество, включая действующую фирму, и пустились на поиски приключений, пишет The Sun.
Для начала надо было найти автобус, и в скором времени подвернулся достаточно хороший вариант покупки списанного школьного автобуса 2004 года выпуска, который они купили за 5000 долларов. На ремонт, переделку и превращение автобуса в жилье ушло еще 15 000 долларов.
«Каждый образ жизни имеет свои плюсы и минусы. Жизнь на колесах не такая уж простая, как можно было подумать. Да, она полна приключений и возможностей удовлетворить свои амбиции, но в то же время каждый день приходится решать множество проблем», - говорит Тони.
Couple almost went bankrupt while converting a bus into a mobile home but the outcome is insane! https://t.co/gHFUZXkJbY— The Sun (@TheSun) November 21, 2019