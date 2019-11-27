Утвержден новый состав ЕК: Кадри Симсон стала еврокомиссаром по энергетике

В среду, 27 ноября, Европейский парламент утвердил новый состав Европейской комиссии, президентом которой станет Урсула фон дер Ляйен.
461 депутат Европарламента проголосовал за новый состав Еврокомиссии, 157 были против, 89 депутатов не участвовали в голосовании.
Новая Еврокомиссия приступит к работе в воскресенье, 1 декабря.
Новый состав Еврокомиссии:
еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации - Йоханнес Хан (Австрия)
еврокомиссар по вопросам юстиции - Дидье Рейндерс (Бельгия)
еврокомиссар по вопросам инноваций и молодежи - Мария Габриэль (Болгария)
еврокомиссар по вопросам демократии и демографии - Дубравка Шуйца (Хорватия)
еврокомиссар по вопросам здравоохранения - Стелла Кириакидес (Кипр)
еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности - Вера Юрова (Чехия)
еврокомиссар по вопросам конкуренции - Маргрет Вестагер (Дания)
еврокомиссар по энергетике - Кадри Симсон (Эстония)
еврокомиссар по вопросам международных отношений - Ютта Урпилайнен (Финляндия)
еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка - Тьерри Бретон (Франция)
еврокомиссар по защите европейского образа жизни - Маргаритис Схинас (Греция)
еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства - Оливер Варгейи (Венгрия)
еврокомиссар по торговле - Фил Хоган (Ирландия)
еврокомиссар по экономике - Паоло Джентилони (Италия)
еврокомиссар по финансовым услугам - Валдис Домбровскис (Латвия)
еврокомиссар по окружающей среде - Виргиниюс Синкявичюс (Литва)
еврокомиссар по вопросам занятости - Николя Шмит (Люксембург)
еврокомиссар по вопросам равноправия - Хелена Далли (Мальта)
еврокомиссар по борьбе с климатическими изменениями - Франс Тиммерманс (Нидерланды)
еврокомиссар по сельскому хозяйству - Януш Войцеховский (Польша)
еврокомиссар по вопросам политики сплоченности и реформам - Элиза Феррейра (Португалия)
еврокомиссар по транспорту - Адина-Иоанна Валеан (Румыния)
еврокомиссар по отношениям между институтами ЕС - Марош Шефчович (Словакия)
еврокомиссар по кризисному управлению - Янез Ленарчич (Словения)
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности - Жозеп Боррель (Испания)
еврокомиссар по внутренним делам - Илва Йоханссон (Швеция)
В новой ЕК будет восемь вице-президентов - Домбровскис, Вестагер, Тиммерманс, Боррель, Шефчович, Схинас, Юрова и Шуйца.