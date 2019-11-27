Зеленский: я хочу четкого понимания, когда и как можно остановить войну в Донбассе

"Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну", - сказал он на брифинге в среду в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным один на один, Зеленский указал: "Я думаю, что там будет много двусторонних форматов. Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным. Мы готовы к любым форматам в формате Нормандской четверки говорить об этом".