10000 евро в год за допинг и потеря веры в чистоту лыжных видов спорта

"Я всю карьеру соревновался с лыжниками, которые потом попадались на допинге. Всегда были, есть и будут те, кто желает обмануть других" - заявил Нортуг.

Норвежец также полагает, что допинговый скандал в Зеефельде на чемпионате мира по лыжам этой зимой никого ничему не научил: "Думаю, что есть и такие, которые ничему не научились на чужих ошибках и попробуют заниматься обманом, а не спортом".

Один из фигурантов скандала, австриец Макс Хауке заявил, что на допинг тратил 10000 евро за сезон: "Я должен был рискнуть всем. Но в то же время я должен был это сделать. Я просто хотел добраться до вершины. В то время у меня был секретный сотовый телефон. Никто, даже моя девушка не знала, что я с того момента везде хожу с двумя телефонами. Я должен был платить Шмидту 10 000 евро в год, чтобы он мог снабжал меня допингом.