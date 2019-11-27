10000 евро в год за допинг и потеря веры в чистоту лыжных видов спорта

Легенда лыжных гонок Петтер Нортуг отказался от мысли и надежды, что лыжные гонки свободный от допинга вид спорта, передает Postimees.
"Я всю карьеру соревновался с лыжниками, которые потом попадались на допинге. Всегда были, есть и будут те, кто желает обмануть других" - заявил Нортуг.
Норвежец также полагает, что допинговый скандал в Зеефельде на чемпионате мира по лыжам этой зимой никого ничему не научил: "Думаю, что есть и такие, которые ничему не научились на чужих ошибках и попробуют заниматься обманом, а не спортом".
Один из фигурантов скандала, австриец Макс Хауке заявил, что на допинг тратил 10000 евро за сезон: "Я должен был рискнуть всем. Но в то же время я должен был это сделать. Я просто хотел добраться до вершины. В то время у меня был секретный сотовый телефон. Никто, даже моя девушка не знала, что я с того момента везде хожу с двумя телефонами. Я должен был платить Шмидту 10 000 евро в год, чтобы он мог снабжал меня допингом.
Если бы нас не нашла полиция, то обо мне бы так и не узнали. И я бы до сих пор применял допинг. Шмидт говорил нам, что все будет в порядке и мы не попадемся. Конечно, я переживал, когда сдавал первые допинг-тесты после начала работы со Шмидтом. Но они ничего не показали, Шмидт оказался прав. Все, о чем он говорил, сбывалось. Уверенность в том, что мы делаем, начала расти, и я перестал волноваться", цитирует Хауке портал Sportbox.ru.