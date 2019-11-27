Картина дня: печальные последствия гололеда, рост средней зарплаты и заявление Турции

Очнулся – гипс: больницы заполонили люди с переломами рук и ног

Сегодня утром гололед на дорогах привел не только к ДТП, но и к падениям пешеходов. Некоторым потребовалась госпитализация. Читать далее...

Фото и видео: обещания столичных властей улучшить обслуживание улиц оказались пустышкой

Мэр Таллина Михаил Кылварт обещал при утверждении городского бюджета на следующий год улучшить зимнее обслуживание улиц, однако сегодня утром Таллинн превратился в сплошной большой каток. Читать далее...

Из-за обледеневших дорог в Таллинне и Харьюмаа в среду утром произошло более 40 ДТП

Из-за обледеневших дорог в Таллинне и Харьюмаа в среду утром произошло более 40 ДТП, в которых, к счастью, никто не пострадал. Во вторник утром произошло более 20 ДТП на дорогах Южной Эстонии. Читать далее...

Источники: Турция отказывается поддерживать план НАТО по защите стран Балтии и Польши

Турция отказывается поддержать оборонительный план НАТО для стран Балтии и Польши, пока Альянс не предложит Анкаре больше политической поддержки в борьбе с курдскими отрядами YPG на севере Сирии. Читать далее...

График: на каких должностях платят больше всего

По данным Департамента статистики, в третьем квартале средняя зарплата составила 1397 евро. По сравнению с тем же кварталом прошлого года средняя месячная брутто-зарплата повысилась на 8,2%. Средняя почасовая брутто-зарплата была 8,01 евро, что на 7% больше, чем в этот же период прошлого года. Читать далее...

Проект железнодорожной магистрали Rail Baltica находится в критическом положении

Проект железнодорожной магистрали Rail Baltica находится в критическом положении из-за плохого корпоративного управления и конфликта интересов, говорится в заявлении, подписанном 62 работниками совместного предприятия стран Балтии по реализации проекта RB Rail. Читать далее...

Поезд заполняется и не заполняется: в РЖД пояснили сокращение количества поездов Таллинн-Москва

Вчера стало известно, что Российские железные дороги сообщили Эстонии о своем желании сократить в начале будущего года количество поездов, курсирующих по маршруту Таллинн-Петербург-Москва. РЖД пояснила Rus.Postimees подоплеку этого решения. Читать далее...

Эксперт о сомнительных сделках в SEB Eesti: это, по сути, пособие по отмыванию денег

Несколько недель назад связи банка SEB с отмыванием денег можно было только предполагать, но до сих пор шведский банк последовательно и уверенно это отрицал. Ситуация изменилась, когда две недели назад SEB предупредил акционеров о возможном скандале, что привело акции в состояние свободного падения. Читать далее...

Вспышка гриппа в Эстонии: в школе заболели 15 человек

В Вырумаа первая в этом сезоне вспышка вируса гриппа B была зарегистрирована в школе, в которой одновременно заболели 15 человек. Читать далее...

Юри Ратас призвал Bolt и другие стартапы не уходить из Эстонии

На состоявшейся в понедельник в Доме Стенбока встрече с представителями стартапов премьер-министр Юри Ратас призвал компании не выводить свой бизнес из Эстонии. Читать далее...

Проект железнодорожной магистрали Rail Baltica находится в критическом положении