Галерея и видео: кинофестиваль PÖFF вручил Андрею Кончаловскому премию за выдающийся вклад в кинематограф

Андрей Кончаловский посетил кинофестиваль «Темные ночи» во второй раз. До этого он приезжал в Таллинн в 2002 году с кинокартиной «Дом дураков», показ которой состоялся в этом году тоже в присутствии режиссера и его супруги, известной актрисы Юлии Высоцкой.

Новый фильм Андрея Кончаловского «Грех» был целиком снят в Италии на итальянском языке. Это портрет мастера эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, который переживает агонию и экстаз, обусловленные его собственной гениальностью, в то время как две соперничающие и могущественные семьи пытаются завоевать его лояльность. Производители фильма – Продюсерский центр Андрея Кончаловского и Jean Vigo Italia совместно с Rai Cinema. Мастера эпохи Возрождения сыграл актер Альберто Тестоне («Пазолини, скрытые истины», «Субура»).

На предшествующей гала-показу «Греха» пресс-конференции Андрей Кончаловский выразил свое мнение, что в некоторой степени мы по-прежнему живем в тех же условиях, что и Микеланджело: «Мы по-прежнему живем в таком же мире, которым движут страх смерти, голода и унижения».

На вопрос о том, можно ли считать политические репрессии самой большой опасностью для искусства, режиссер ответил, что все великие произведения были созданы в контексте каких-либо репрессий, обусловленном давлением со стороны церкви или государственной власти, и привел в пример Сервантеса, Микеланджело и Чехова. «Я не думаю, что ограничение в правах может ограничить гения», – сказал он.

Вопрос о том, какое из произведений мастер считает главным в своей жизни, Кончаловский однозначно ответил: «Мои дети!»

Режиссер также отметил: «Важно, когда после фильма люди молчат. После любого произведения искусства молчание – признак того, что люди тронуты. Это значит, что они не знают, что сказать. И самое главное для меня как автора это не то, что люди будут тут же говорить, а то, что они скажут друг другу на следующий день или через два дня, или через пять, то есть чем дольше будет процесс размышления, тем для меня дороже».

На церемонии вручения премии PÖFF за выдающийся вклад в кинематограф Андрею Кончаловскому директор кинофестиваля Тийна Локк выразила признательность мастеру за его стремление творить, независимо от жизненных условий и того, в какой стране он находится.