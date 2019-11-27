Музей современного искусства в центре Таллинна может исчезнуть: город внезапно прекратил договор

В своем обращении EKKM пояснил, что вынужден сделать это, поскольку владелец здания по адресу Пыхья-пуйестеэ, 35, где сейчас располагается музей, город Таллинн и SA Таллиннский котел культуры заказал строительный аудит и на его основании экстренно прекратил договор аренды.

«Хотя конструкции нашего ветхого здания, на основании аудита, находятся даже в удовлетворительном и хорошем состоянии, некоторые детали здания были оценены как опасные, что и использовал SA Таллиннский котел культуры как основание для экстренного расторжения договора аренды», – говорится в пресс-сообщении EKKM.

Музей отмечает, что занимался деятельностью в области искусства в стенах этого здания более 13 лет, и дня сотрудников оценка строительного аудита не была сюрпризом.

«Работая в этом здании мы были осведомлены о его техническом состоянии».

Однако руководство музея не понимает, как упомянутые в аудите проблемы могут быть основанием для расторжения договора. «Мы начали искать возможные решения и ведем переговоры с целью получить новый договор аренды, чтобы EKKM мог открыться для публики уже к началу следующего выставочного сезона. Наша цель по-прежнему та же, что и была всегда – продолжать в здании по адресу Пыхья-пуйестеэ, 35 привлекающую внимание, международную выставочную деятельность наивысшего уровня».

В музее уверены, что данная недвижимость должна остаться общественным зданием и в будущем, несмотря на то, что уже с 2014 года ведутся острые дискуссии о детальной планировке территории, окружающей Культурный котел и EKKM.