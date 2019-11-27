Строителем года назван Сергей Стригин из Merko

«Под руководством Сергея Стригина построено большое количество объектов Merko Ehitus Eesti, однако новое представительское здание Tallink стало эталоном качества всего квартала, - прокомментировал решение жюри исполнительный директор Эстонского союза строительных предприятий и председатель жюри конкурса Aasta Ehitaja 2019 Индрек Петерсон. - Сергей - лидер, который всегда находит решения проблем и готов сам посетить десятки заводов строительных материалов, чтобы найти лучшее решение для клиента. Он проявил свои лидерские качества настолько мощно, что с этого лета исполняет обязанности заместителя директора отдела генерального строительства Merko Ehitus Eesti AS».

В конкурсе Aasta Ehitaja 2019 принимали участие тринадцать руководителей проектов, осуществленных в Эстонии в период со 2 октября 2018 по 1 октября 2019 года. Среди них - интересные и знаковые здания и сооружения: жилой комплекс Linnamäe Tornid, новое здание отеля Ibis Tallinn Center, яхтенный порт Haven в Какумяэ, Красный Дом в городке Теллискиви, театральное здание Vaba Lava в Нарве, застройка квартала Ноблесснера, второй этап здания WoHo, реновация торгового центра Kristiine, жилые дома на Леста, 10 и многие другие.