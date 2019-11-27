Строителем года назван Сергей Стригин из Merko

Сегодня на конференции Ehitus2020 были подведены итоги конкурса Aasta Ehitaja 2019. Победителем стал руководитель проектов Merko Ehitus Eesti AS Сергей Стригин, удостоившийся высокого звания за строительство нового офисного здания Tallink на Садама, 9 в Таллинне.
«Под руководством Сергея Стригина построено большое количество объектов Merko Ehitus Eesti, однако новое представительское здание Tallink стало эталоном качества всего квартала, - прокомментировал решение жюри исполнительный директор Эстонского союза строительных предприятий и председатель жюри конкурса Aasta Ehitaja 2019 Индрек Петерсон. - Сергей - лидер, который всегда находит решения проблем и готов сам посетить десятки заводов строительных материалов, чтобы найти лучшее решение для клиента. Он проявил свои лидерские качества настолько мощно, что с этого лета исполняет обязанности заместителя директора отдела генерального строительства Merko Ehitus Eesti AS».
В конкурсе Aasta Ehitaja 2019 принимали участие тринадцать руководителей проектов, осуществленных в Эстонии в период со 2 октября 2018 по 1 октября 2019 года. Среди них - интересные и знаковые здания и сооружения: жилой комплекс Linnamäe Tornid, новое здание отеля Ibis Tallinn Center, яхтенный порт Haven в Какумяэ, Красный Дом в городке Теллискиви, театральное здание Vaba Lava в Нарве, застройка квартала Ноблесснера, второй этап здания WoHo, реновация торгового центра Kristiine, жилые дома на Леста, 10 и многие другие.