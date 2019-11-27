87-летний Норберт Шемм провел последние часы жизни в окружении самых любимых - жены, троих сыновей (на фото) и внука Адама (за кадром). ФОТО: Adam Schemm/Twitter

Эта фотография умирающего пожилого человека, который решил в последний раз выпить пива в окружении своих родных, неожиданно нашла отклик у очень многих людей по всему миру. Почему?

87-лений Норберт Шемм из американского штата Висконсин знал, что ему осталось совсем недолго, и попросил близких собраться в его палате, захватив с собой его любимый напиток.

Они смеялись, разговаривали, вспоминали прошлое. Сын Норберта Том запечатлел этот момент и поместил фото в семейном чате в мессенджере WhatsApp, чтобы остальные родственники тоже его увидели.

Через несколько часов Норберт Шемм умер, и его внук Адам выложил фотографию в соцсети. Каково же было удивление семьи, когда тысячи совершенно незнакомых людей начали ставить лайки и оставлять комментарии.

В "Твиттере" снимок набрал более 300 тысяч лайков и десятки тысяч ретвитов.

"Мой дедушка никогда в жизни особо не жаловался на здоровье. Но в прошлое воскресенье врачи в больнице поняли, что дело идет к концу. В понедельник он собрал нас всех и сообщил эту новость. Во вторник вечером мы сфотографировались, а в среду он умер от рака толстой кишки четвертой стадии", - рассказывает внук Адам.

"Мой отец сказал, что дед просил захватить в больницу пиво, и теперь, когда я смотрю на эту фотографию, я думаю, хорошо, что мы это сделали, - говорит Адам. - Дедушка улыбается, в тот момент все было так, как он хотел".

My grandfather passed away today.



Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW — Adam Schemm (@AdamSchemm) November 21, 2019

По словам Адама, он сомневался, стоит ли вообще публиковать фотографию в соцсетях, все-таки это очень личный снимок, но все же решился, посчитав, что это был прекрасный момент.

"Это даже немного помогло нам перенести тяжесть утраты. Приятно видеть, что в последние мгновения жизни дедушки все мы были рядом с ним - бабушка, его дети и внуки", - говорит Адам.

Семья с интересом наблюдала, как быстро снимок приобретал популярность. Им было приятно, что столько людей поделилось им в интернете.

"Похоже, фотография затронула нотки, которые объединяют людей. Многие могут примерить эту ситуацию на себя. Люди оставляли очень добрые комментарии, а некоторые размещали свои фотографии, на которых они поднимают бутылки пива. Я мог себе представить, что это может быть интересно тем, кого я знаю, но и представить себе не мог, что откликнется столько посторонних людей", - говорит внук Норберта Шемма.

Совершенно посторонний Бен Риггз из Индианаполиса отреагировал, поместив фото своего собственного деда Леона Риггза, на которой тот в 86 лет курит последнюю в жизни сигару и в последний раз пьет пиво.

В интервью Би-би-си Бен рассказал, что увидел фотографию Норберта Шемма в своей ленте в "Твиттере", и она напомнила ему, как незадолго до смерти в 2015 году его дедушка тоже попросил родных уважить его последнюю просьбу.

"Я не удаляю фотографии из телефона. Я нашел свою и просто не мог не разместить ее в ответ. Многое вспомнилось. Приятно было увидеть, как кто-то еще переживает последние минуты счастья", - говорит Бен Риггз.

I don’t know you... but I felt this. Days before my grandpa passed he let my dad and I know he wanted a cigar and a beer. We made it happen. I’m so sorry for your loss. Your grandpas smile is one for the books! pic.twitter.com/HDv3y2kLeA — Ben Riggs (@RenBiggs) November 21, 2019

Бен рассказал, что его дед страдал болезнью Альцгеймера, у него были серьезные провалы в памяти, и они с отцом решили, что очень важно исполнить последнее желание дедушки.

"Смерть никогда не приходит вовремя, но я думаю, что важно всегда стараться хоть как-то скрасить этот момент", - считает внук.

В тот день, когда Леон Риггз скончался, Бен, его братья и их отец собрались, чтобы почтить память и порадоваться тому, что жизнь продолжается. Тогда они сделали еще одно семейное фото. По трагическому совпадению, отец Бена Майк умер на следующий день от остановки сердца. Бен говорит, что обе фотографии, ставшие последними в жизни его деда и отца, служат ему утешением.

Бриджит Рейлли из Филадельфии откликнулась на фотографию Адама Шемма, опубликовав фото своей бабушки Терезы Михан, которая умерла в октябре этого года от почечной недостаточности в возрасте 84 лет.

"Когда мою бабушку поместили в хоспис, мы знали, что ей осталось недолго. В последние недели ее жизни моя семья старалась, чтобы у нее было все, что она любит: суши, музыка Фрэнка Сенатры, ликер "Бейлис" и все мы вокруг нее. Перед самым концом она попросила нас сделать общее фото", - вспоминает Бриджит.

Секрет чужой фотографии

Так в чем же секрет фотографии, на которую отреагировали сотни тысяч человек?

"Такой резонанс случился, потому что это то, чего в глубине души хотят все. Фотография дает нам возможность подумать о наших любимых и мысленно присоединиться к семье Шеммов в этот важный момент, - считает автор книги "Хорошая смерть" Энн Ньюман. - Мы переживаем вместе с ними их боль и таким образом начинаем думать о наших близких - пожилых, больных, умирающих или о тех, кто уже умер".

По ее словам, эта фотография полностью отражает то, как люди хотели бы провести последние часы жизни - в окружении родных и близких.

"Мало кто из нас знает, когда наступит смерть, и немногие готовятся к этому моменту таким образом. Большинство из нас живет далеко друг от друга, в разных штатах и разных странах. Миллионы людей пропускают момент кончины своих родителей лишь потому, что живут слишком далеко".

"Многие уходят из жизни в бессознательном состоянии. Людям страшно от того, что они могут умереть, не попрощавшись с близкими. Именно поэтому все так отреагировали на эту фотографию - это изображение идеальной смерти".

"Стоит бережно относиться к оставшемуся времени вместе. Выпейте пива, подержитесь за руки, вспомните о прошлом. Время ведь уходит", - добавляет она.

Почему люди размещают фотографии умирающих родственников?

Доктор Кеннет Дока, старший психолог в Фонде хосписов Америки и бывший глава Международной рабочей группы по смерти и трауру (IWG), говорит, что нет одного подхода к тому, что делать и говорить незадолго до очевидно наступающей кончины родственника.

"Главное - внимательно прислушиваться к этим людям, дать им возможность провести последние моменты жизни так, как они этого хотят", - говорит он.

По его словам, он совсем не удивлен, что Адам решил разметить эту фотографию в соцсетях.

"Мы всегда прибегали к технологии, когда речь заходила о грядущей смерти. Древние египтяне строили пирамиды, мы используем другую технологию".

Адам считает, что его дедушке понравилось бы то, что фотография оказалась настолько популярной. Он бы даже посмеялся, считает он.