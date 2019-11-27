Третья странная смерть за месяц в Кохтла-Нымме: полиция обратилась к местным жителям

Речь идет уже о третьем странном случае смерти в Кохтла-Нымме в течение ноября. К настоящему моменту в ходе расследования был установлено, что трое скончавшихся мужчин вместе употребляли алкоголь. Исходя из этого, не исключено, что причиной смерти этих людей стало алкогольное отравление. Точная причина смерти будет установлена в ходе экспертизы.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о распространении алкоголя сомнительного происхождения в этом городе или его окрестностях, звонить по номеру 112. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей причинение смерти по неосторожности.