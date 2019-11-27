Третья странная смерть за месяц в Кохтла-Нымме: полиция обратилась к местным жителям

В понедельник, 25 ноября, в квартире на улице Мяннику в Кохтла-Нымме был найден труп 45-летнего мужчины. Каких-либо признаков насилия на его теле обнаружено не было.
Речь идет уже о третьем странном случае смерти в Кохтла-Нымме в течение ноября. К настоящему моменту в ходе расследования был установлено, что трое скончавшихся мужчин вместе употребляли алкоголь. Исходя из этого, не исключено, что причиной смерти этих людей стало алкогольное отравление. Точная причина смерти будет установлена в ходе экспертизы.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о распространении алкоголя сомнительного происхождения в этом городе или его окрестностях, звонить по номеру 112. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей причинение смерти по неосторожности.
Напомним, что 18 ноября в частном доме, расположенном на улице Сюгисе в Кохтла-Нымме, был найден труп 56-летнего мужчины. На теле также не было признаков насилия.