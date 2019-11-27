Видео: строители нашли бутылку с запиской из прошлого века

Рабочие проводили работы в колледже американского города Монклер, штат Нью-Джерси. Во время ремонта они обнаружили в стене здания бутылку из-под пива, в которой находилось послание из прошлого века, сообщает Korrespondent со ссылкой на сайт Государственного университета Монклер.

Записка была написана 3 июля 1907 года. В ней говорится, что стену, где обнаружили послание, делали два строителя - Уильям Хэнли и Джеймс Леннон.

На привет из прошлого наткнулся рабочий Роберт Канаби. По его словам, он ударил молотком по стене и услышал звук разбитой стеклянной бутылки.