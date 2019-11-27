Ср, 27.11.2019
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Видео: строители нашли бутылку с запиской из прошлого века

ФОТО: скриншот

В США рабочие при ремонте колледжа в стене обнаружили бутылку с запиской, которую написали в 1907 году.

Рабочие проводили работы в колледже американского города Монклер, штат Нью-Джерси. Во время ремонта они обнаружили в стене здания бутылку из-под пива, в которой находилось послание из прошлого века, сообщает Korrespondent со ссылкой на сайт Государственного университета Монклер.

Записка была написана 3 июля 1907 года. В ней говорится, что стену, где обнаружили послание, делали два строителя - Уильям Хэнли и Джеймс Леннон.

На привет из прошлого наткнулся рабочий Роберт Канаби. По его словам, он ударил молотком по стене и услышал звук разбитой стеклянной бутылки.

"Мы разобрали часть стены, и я нашел осколки, а затем и саму записку", - рассказал Канаби.

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