Видео: строители нашли бутылку с запиской из прошлого века

В США рабочие при ремонте колледжа в стене обнаружили бутылку с запиской, которую написали в 1907 году.
Рабочие проводили работы в колледже американского города Монклер, штат Нью-Джерси. Во время ремонта они обнаружили в стене здания бутылку из-под пива, в которой находилось послание из прошлого века, сообщает Korrespondent со ссылкой на сайт Государственного университета Монклер.
Записка была написана 3 июля 1907 года. В ней говорится, что стену, где обнаружили послание, делали два строителя - Уильям Хэнли и Джеймс Леннон.
На привет из прошлого наткнулся рабочий Роберт Канаби. По его словам, он ударил молотком по стене и услышал звук разбитой стеклянной бутылки.
"Мы разобрали часть стены, и я нашел осколки, а затем и саму записку", - рассказал Канаби.