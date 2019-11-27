Ухаживаете за тяжелобольным родственником? Таллинн намерен помочь

Таллиннская горуправа передала в горсобрание проект решения, согласно которому столица Эстонии примет участие в проекте Европейского социального фонда, адресованного людям, ухаживающим за тяжелобольными родственниками.

Долговременный уход за больным человеком и вызванное этим отсутствие на рынке труда влияет на физическое и душевное здоровье людей, усложняя их выход на работу. «Несомненно у них выше риск оказаться в трудном финансовом положении и в ситуации социального неравенства в сравнении с работающими людьми. Цель проекта – разработать подходящую модель услуг, которая будет компактно предлагать услуги как для заботящихся о больных родственниках, так и для их близких, - пояснила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. – Благодаря разрабатываемым в ходе проекта услугам, люди смогут продолжить работать или устроиться на работу. С этой целью мы составляем проект услуг, который учитывает именно потребности данной целевой группы».

Через участие в проекте планируется поспособствовать благополучию людей трудоспособного возраста, которые осуществляют уход на дому за кем-то из родственников, создать сеть поддержки, которая поддержит их душевное и физическое здоровье, привести в равновесие рабочую и семейную жизнь, а также сохранить профессиональную квалификацию. Среди прочего будет распространена тематическая оперативная информация, чтобы близкие заботящегося о больном родственнике человека были сориентированы и более информированы о возможностях получения соответствующих услуг и пособий. Также будет поддержано общение людей со схожим опытом и распространена информация о занятиях, связанных с ежедневной заботой о больном человеке.

В прошлом году в Таллинне людей, заботящихся о больных близких, в возрасте от 15 до 74 лет было около 6115, повышенная нагрузка легла на плечи примерно 4587 человек. Пособие получили 3107 человек.