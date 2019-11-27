Новым послом Эстонии при Европейском Союзе станет Рейн Таммсаар.

Об этом BNS сообщила пресс-служба канцелярии президента, отметив, что президент Керсти Кальюлайд назначила Рейна Таммсаара постоянным представителем Эстонии при ЕС и отозвала прежнего представителя Кайю Таэль.

С прошлого года Таммсаар работал послом Эстонии в постояном представительстве страны при ЕС в Брюсселе, он представлял Эстонию в комитете по вопросам политики и безопасности.

Таммсаар начал работу во внешнеполитическом ведомстве в 1994 году дипломатом в пресс-бюро МИД. В 1996-1998 годах он работал в отделе политики и в 1998-2001 годах был дипломатом по вопросам политики и СМИ в посольстве Эстонии в Москве.

В 2001-2003 годах Таммсаар работал в отделе планирования политики МИД Эстонии в 2004 году возглавил бюро планирования политики.

В 2004-2009 годах он был советником по вопросам внешней политики и политики безопасности в аппарате Хавьера Соланы в Брюсселе, в 2010-2011 годах работал директором бюро политики в Восточной Европе и Центральной Азии МИД Эстонии, в 2011-2015 годах был заместителем руководителя делегации Эстонии в ЕС по вопросам политики в отношениях с Россией.