Убийство журналистки может привести к отставке премьер-министра Мальты

Во вторник, 26 ноября, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат подтвердил отставку руководителя своей администрации, не назвав причин.

В тот же день в связи с расследованием обстоятельств гибели журналистки в отставку ушел министр туризма Конрад Мицци, а глава министерства экономики, инвестиций и малого бизнеса Кристиан Кардона заявил, что слагает с себя полномочия на время разбирательства.

Между тем полиция Мальты заявила, что по делу об убийстве Галиции были допрошены новые свидетели. Газета Times of Malta со ссылкой на информированные источники сообщает, что Шембри входит в их число.

Министр туризма Конрад Мицци. ФОТО: Matthew Mirabelli / AFP / Scanpix

Давление на главу администрации мальтийского премьера усилилось после того, как 20 ноября был задержан мальтийский бизнесмен Йорджен Фенек, подозреваемый в причастности к убийству журналистки. Береговая охрана перехватила его яхту, на которой Фенек пытался покинуть Мальту. Шенбри, как и министр по делам туризма Конрад Мицци, подозревается в получении денег от задержанного бизнесмена.

Дафне Каруана Галиция погибла осенью 2017 года. По версии следствия, в арендованном ей автомобиле сработало дистанционное взрывное устройство. Ранее репортер жаловалась на угрозы в ее адрес. Незадолго до гибели она занималась расследованием в отношении главы правительства страны - премьера-министра Муската – и двух его ближайших помощников в связи с подозрениями в коррупции. В июле 2018 года генеральная прокуратура Мальты заявила, что следствие не смогло доказать коррупционные связи премьер-министра республики.

Премьер-министр Мускат. ФОТО: Matthew Mirabelli / AFP / Scanpix

Лидер мальтийском оппозиции Адриан Делиа высказался перед парламентом, что премьер-министр Мускат также должен подать в отставку, поскольку тот скомпрометирован и не способен принимать решения на благо своей страны, пишет Malta Today.

По словам Делиа, репутация Мальты упала так низко, что это почти необратимо, и за шесть лет это правительство почти уничтожило Мальту.

«В данном случае мы имеем не только министра. У нас правая рука премьер-министра (глава его администрации Кит Шембри - ред.). Мускат, когда объявлял, что Шембри уходит в отставку, сказал, что теперь Шембри будет двигаться дальше. Двигаться дальше? Этот человек крадет у людей, он изнасиловал государственные институты. Он нарушил закон и должен быть наказан», - уверен Делиа.