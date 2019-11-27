Время пришло: жители социальных квартир должны съехать к концу недели

Жилищные условия в доме на улице Лина, 8 относительно удовлетворительные: в доме есть вода и электричество, но в коридоре спертый воздух – смесь грязи, тухлой еды и впитавшихся в пол следов жизнедеятельности человека. В коридоре общий туалет и ванная, а также две печи, по стенкам бегают тараканы.

Но жители дома на условия не жалуются. Один из жителей дома на улице Лина, 8 Март Эллер сказал, что переезжает в конце недели в социальный дом на улице Лубья. «Хотя в этом переезде нет ничего позитивного, но пришлось смириться», - сказал он. На данный момент в доме на улице Лина, 8 живет восемь человек.

Со всеми жителями дома побеседовали социальные работники Тартуской горуправы. Четверым жителям дома потребовалась поддержка города в поисках нового жилья, на сегодняшний день временные решения для них найдены.

В соседнем доме на улице Лина, 4 вода и отопление уже отключены. Местные наниматели могут там жить также до конца ноября, но все семеро жителей переехали раньше.