Неизлечимая болезнь не помогла: паэского бомбиста не выпустят из тюрьмы

Преступления, в подготовке которых Мярт Рингмаа был признан виновным, были чрезвычайно опасны для всего общества (незаконное изготовление взрывного устройства, совершение взрыва, попытка убийства), поэтому он чрезвычайно опасен для общества.

Уездный суд установил, что заключенному в тюрьме обеспечивается необходимое лечение, на свободе его лечение не будет отличаться от предлагаемого в тюрьме. Суд посчитал, что освобождение заключенного из тюрьмы из-за неизлечимой болезни необоснованно.

Постановление суда еще не вступило в силу.

Согласно Пенитенциарному кодексу, лицо, страдающее тяжелой неизлечимой болезнью, может быть освобождено судом от отбывания наказания. При этом суд учитывает обстоятельства совершенного преступления, личность осужденного и характер заболевания.

Летом Вируская тюрьма направила Рингмаа на медицинскую экспертизу на основании постановления Вируского уездного суда. О прохождении врачебной комиссии ходатайствовали сам Рингмаа и его адвокат Райко Паас.

Летом прошлого года коллегия окружного суда в составе трех судей решила, что Рингмаа не может быть освобожден досрочно, и главной причиной этого является риск совершения им новых преступлений.

Вируский уездный суд, ранее рассматривавший этот вопрос, также решил, что прогноз риска является достаточным основанием предполагать, что несмотря на свой преклонный возраст Рингмаа может после выхода на свободу продолжить совершать преступления.

Вопрос о его досрочном освобождении рассматривался и этой осенью, но в середине октября Вируский уездный суд решил не освобождать его.

15-летний срок лишения свободы Рингмаа, находящегося в тюрьме с осени 2005 года, вступил в силу в феврале 2010 года, когда Госсуд отказался рассматривать жалобу его адвоката.

Суд признал Рингмаа виновным в том, что он подложил бомбу к киоску стеклотары по адресу Пунане, 15 в таллиннском районе Ласнамяэ 11 апреля 2001 года, и по адресу Паэ, 23 ночью 19 ноября 2003 года. Обе бомбы были обнаружены и не взорвались.

Суд также признал Рингмаа виновным в предоставлении Пенсионному департаменту поддельной трудовой книжки, в соответствии с которой департамент с мая 2001 по ноябрь 2005 года безосновательно выплатил ему 20 255 крон пенсии.

Суд оправдал Рингмаа в целой серии преступных эпизодов, поскольку его вину было невозможно доказать.

Полиция безопасности задержала Рингмаа в качестве подозреваемого 11 ноября 2005 года, с тех пор он находится в тюрьме.