Пограничники объяснили, почему не пустили в Петербург 1400 иностранцев с электронными визами

С 1 октября границу в упрощенном порядке пересекли жители 48 стран. Примерно треть всех прибывших (11 тысяч) из Эстонии. В пятерку лидеров также вошли Латвия (более 4 тысяч), Германия (более 2,5 тысячи), Финляндия (более 2,5 тысячи) и Франция (более 1,7 тысячи).

Но 4% туристов, прибывших по электронным визам, столкнулись с проблемами при въезде и выезде. 1300 человек не смогли попасть в Петербург, в основном из-за ошибок в заполнении паспортных данных при оформлении визы, еще 100 — при выезде из страны, в основном из-за нарушения сроков пребывания.

Но ситуация исправляется, уверены пограничники. Так, если в октябре по электронным визам приехали 15,8 тысячи человек и из них 750 столкнулись с проблемами при пересечении границы, то в ноябре - 16 тысяч человек и 650 соответственно. «Количество иностранцев, не пропущенных по причине допущенных ими ошибок, заметно снижается», – отмечают в ведомстве.

О сложностях, с которыми сталкиваются иностранцы, прибывающие в Петербург по электронным визам, ранее неоднократно рассказывала «Фонтанка». В частности, туристы жалуются, что не могут получить внятного объяснения причин, по которым их не пустили в страну, от погранслужб и вынуждены дожидаться обратного рейса без вещей, возможности прилечь и отдохнуть.