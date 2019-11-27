Готовимся: в Эстонии резко вырастут цены на рыбу

Директор по закупкам Rimi Маргус Амор сказал, что предприятие семьи Ветевоол было для них важным партнером, который снабжал их прежде всего копченой рыбой и филе красной рыбы. «Самое сложное то, что мы должны быстро найти им замену, особенно в ситуации, когда совсем скоро начнется рождественский месяц, когда употребление рыбы находится на пике», - объясняет он. Вызовом является сохранить такое же хорошее качество.

Амор сказал, что если важный поставщик уходит с рынка, растет спрос и другие производители начинают запрашивать более высокую цену. «На данный момент мы уже получили ценовые предложения от других поставщиков, и можно сказать, что в отношении некоторых товаров, видимо, ожидается рост цен», - отметил он. Он посчитал, что в итоге пострадает вся пищевая промышленность Эстонии – безопасность продуктов и доверие идут рука об руку, и для восстановления последнего потребует еще больше постараться.

Любимые товары пропадут с рынка

Руководитель по коммуникациям Coop Мартин Мийдо утешил, что хотя M.V.Wool – один из крупнейших поставщиков рыбы, они уже нашли замену и магазинные полки пустовать не будут. Но он также отметил, что поскольку спрос на рыбу резко вырос, это может сказаться на итоговой цене. «На цену, конечно, влияет то, как долго производство M.V. Wool будет стоять», - добавил он.

Директор по закупкам Grossi Силле Товчик сказала, что продукция Wool формирует почти треть их рыбного отдела. «Отсутствие этой продукции приведет к уменьшению ассортимента и исчезновению с эстонского рынка качественной и признанной продукции», - говорит она.

Торговая сеть Prisma вместе с остальными в последние дни ломала голову, где найти замену продукции Ветевоола. Им все-таки удалось найти альтернативы большинству товаров. «Частично еще ищем замену. Поэтому мы не можем исключить, что наступят временные перебои в поставках», - говорит директор по поставкам Prisma Тынис Томингас.

Руководитель по коммуникациям Selver Риво Вески также сказал, что пришлось искать замену для товаров Wool. «На данный момент ничего без замены не осталось, просто этот процесс занимает много времени. Особенно это касается открытых прилавков, с упакованной продукцией особых проблем нет», - сказал Вески.

Все готово к продолжению сотрудничества

Единственным исключением стала сеть Maxima, которая уже раньше приостановила продажу продукции Wool. Руководитель по закупкам Марге Кикас сказала, что поскольку деятельность Maxima охватывает все страны Балтии, закупки производтся централизованно. «Лосось нам в основном доставляют из Норвегии различные рыбоводы. Поэтому у Maxima сейчас нет необходимости покупать свежий лосось и филе у эстонских производителей», - сказала она.

Кикас отметила, что, конечно, есть клиенты, для которых какая-то конкретная продукция M.V. Wool является любимой, поэтому найти адекватную замену является вызовом. «В то же время мы верим, что клиент понимает, почему товары M.V. Wool больше не найти в магазинах и что это делается во имя его безопасности», - добавила она.

Почти все сети магазинов сообщили, что до сих пор у них с M.V. Wool были хорошие партнерские отношения, и они ждут в перспективе, что фирма вновь начнет продавать свою продукцию. Но некоторые отметили, что тяжело оценить поведение потребителя – восстановление доверия может затянуться, что не всегда может принести свои плоды.