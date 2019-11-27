Утащили на 50 тыс. евро: в Таллиннском порту задержали банду грабителей

По данным финской полиции, в минувший вторник пятеро мужчин вломились в магазин, занимающийся продажей телефонов, в финском Тампере. Воры вынесли мобильных телефонов на 25 тысяч евро и скрылись на автомобиле, однако проходивший мимо очевидец увидел их и запомнил номерные знаки. Камеры видеонаблюдения показали, что машина двинулась в сторону Хельсинки.

Тремя днями позднее, ранним утром 22 ноября очевидцы увидели, как трое мужчин вламываются в один из магазинов в центре Хельсинки. Оттуда они вынесли уже компьютеры и другие аксессуары на сумму около 15 тысяч евро. Общий ущерб магазина составил 25 тысяч евро.

На следующий день преступники ограбили еще один магазин в столице Финляндии — целью опять были мобильные телефоны и компьютеры на десять тысяч евро. По словам очевидцев, воры говорили на иностранном языке, а скрылись с места преступления на автомобиле.

В воскресенье в полицию Хельсинки поступила информация, что пятеро злоумышленников плывут на корабле в Таллинн. Об этом сообщили эстонским полицейским, которые проверили всех мужчин-пассажиров на прибывшем в Таллиннский порт судне. Подозреваемые были задержаны, вместе с ними была и большая часть награбленного.