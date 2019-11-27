Ночлежки в Таллинне предлагают более ста мест для бездомных людей

Об этом BNS сообщили в пресс-службе столицы, напомнив, что возможности ночлега бездомным людям в Таллинне предлагают в течение всего года, особенно в холода, чтобы никто не остался без крыши над головой. Ежедневно ночлежки открыты с 19 до 9 часов утра.

«В ночлежном доме по адресу Мерелахе, 4 есть 26 спальных мест, например, минувшей ночью все места были заняты. В доме на Алази, 8 имеется 60 спальных мест и здесь ночь на среду провели 30 человек», - сообщила пресс-секретарь мэрии Маргит Тамм.

«Быструю заполняемость мест в ночлежном доме на Мерелахе связана с тем, что в том же здании находится и вытрезвитель. Оттуда протрезвившихся людей при необходимости направляют на ночь в ночлежный дом», - пояснила Тамм.

Всего Таллинн предлагает бездомным людям 124 мест для ночлега — в доме на Алази 60 мест, в доме на Мерелахе 26 мест и в ночлежке на Акадеэмия теэ 38 мест.