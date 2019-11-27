Судебную систему Эстонии ждут огромные перемены: в том числе появятся военные суды

Пресс-служба правительства сообщила, что соответствующий законопроект разработан в рамках пересмотра законодательства о государственной обороне, поскольку была проанализирована необходимость выделить уголовное и судебное производство в отдельные виды для их применения в различных кризисных ситуациях.

Целью предлагаемой поправки является обеспечить быстрое и эффективное судебное производство в условиях чрезвычайного или военного положения с тем, чтобы лучше и экономнее расходовать ресурсы судебной системы.

В уголовном производстве, в соответствии с поправками, будет упрощен порядок оформления документов и их перевода, введены различия в сроках проведения различных его этапов, предусмотрена возможность немедленного исполнения судебных приговоров.

Более гибкой станет организация работы судов в чрезвычайных условиях, председатель Государственного суда будет наделен более широкими полномочиями по организации коллегии по государственной обороне для более быстрого производства по обвинениям в делах, касающихся обороноспособности и Сил обороны.

В гражданском и административном судебном производстве также предполагаются соответствующие поправки в условиях чрезвычайного или военного положения, допускающие остановки производства и передачи суду возможности рассматривать дело по своему усмотрению и в упрощенном порядке.