«Клиенты пойдут в казино»: владельцы баров недовольны ограничениями на продажу алкоголя

Завтра на городском совете будет обсуждаться решение города ограничить продажу алкоголя. Напомним, что город Таллинн предлагает с июня 2020 года разрешить продажу алкоголя в развлекательных учреждениях в выходной день накануне рабочей недели до двух часов ночи, а в ночь перед выходным днем - до трех часов. Исключение сделают только для казино и отелей.

«Мне кажется, что городские власти слишком спешат в данном вопросе и не достаточно взвесили данное решение. Это решение похоже на принятое несколько лет назад решение о поднятии акциза на алкоголь, от которого теперь отказались»,– говорит представитель таллиннских баров Shamrock Irish Pub, Highlander Scottish Pub ja Fin McCools Irish Pub Джон Харди.

По словам Харди, город должен считаться с тем, что запрет может привести к нежелательным последствиям. «К примеру, наши бары посещают много туристов, в том числе финских, и если они решат отказаться от поездок в Таллинн после введения новых ограничений, то это, конечно, негативно скажется на обслуживающем секторе города, не только на клубах и барах», – сообщает Харли в пресс-сообщении.

Один из владельцев бара Nimeta и Route 13 Валло Пальвадре считает, что поскольку увеселительные заведения будут вынуждены раньше прекратить продажу алкоголя, а для казино ограничений нет, то люди хлынут из баров и клубов в казино.

Предприниматель советует властям города посмотреть на опыт Финляндии. «Государства там тоже несколько лет назад решило ограничить продажу алкоголя в ресторанах, клубах и барах, но в минувшем году уже отменили данное решение, теперь в барах Хельсинки можно продавать пиво до четырех утра», – отмечает Пальвадре.