Парламентские партии распределили "крышевые деньги": реформисты в этом вновь не участвуют

Общий бюджет региональных инвестиций составляет 4,2 миллиона евро, из которых Центристская партия распределит около 1,6 миллиона, пишет Rus.ERR.

Поддержку от центристов получат спортивные федерации и клубы, церкви, некоммерческие организации, а самый крупный грант - 115 000 евро - предназначен для проектирования и строительства спортивно-развлекательной зоны в столичном районе Хааберсти.

EKRE и "Отечество" распределят по 1,2 млн евро, которые в числе прочего будут потрачены на поддержание церкви и спортивных организаций