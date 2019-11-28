Парламентские партии распределили "крышевые деньги": реформисты в этом вновь не участвуют

Парламентские партии определились с распределением региональных инвестиций или так называемых "крышевых денег" из госбюджета.
Общий бюджет региональных инвестиций составляет 4,2 миллиона евро, из которых Центристская партия распределит около 1,6 миллиона, пишет Rus.ERR.
Поддержку от центристов получат спортивные федерации и клубы, церкви, некоммерческие организации, а самый крупный грант - 115 000 евро - предназначен для проектирования и строительства спортивно-развлекательной зоны в столичном районе Хааберсти.
EKRE и "Отечество" распределят по 1,2 млн евро, которые в числе прочего будут потрачены на поддержание церкви и спортивных организаций
Соцдемам на региональные инвестиции дадут 200 00 евро, а Партия реформ по традиции участвовать в распределении крышевых денег отказалась, поскольку считает, что это нецелесообразно, когда бюджет находится в минусе.