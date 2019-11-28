Водитель с битой Урмас Эйнроос настаивает на пересмотре своего дела

Признанный виновным в жестоком убийстве сожительницы Урмас Эйнроос, ранее получивший известность как "водитель с битой", настаивает на пересмотре своего уголовного дела в Таллиннском окружном суде, пишет Rus.ERR.
В поданной в Госсуд кассационной жалобе адвокат Эйнрооса просит отменить как обвинительный приговор, так и назначенное его подзащитному окружным судом наказание в виде 18 лет лишения свободы, настаивая на том, чтобы суд второй инстанции пересмотрел уголовное дело в другом судейском составе.
По состоянию на утро четверга Госсуд не занял позицию по кассации.
45-летний Эйнроос обвинен в совершении тяжких преступлений: применении физического насилия, изнасиловании, лишении свободы без законных оснований, грабеже, нарушении общественного порядка и жестоком убийстве.
Напомним, что пресса заговорила об Эйнроосе в 2016 году, когда тот подрезал на своем внедорожнике другой автомобиль и пугал его водителя.