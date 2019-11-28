Старая судоходная компания эстонского бизнесмена вмешана в скандал, связанный с SEB

Деньги отпрысков олигархов

Счет Meister Developers находился в банке Ukio. Это – закрытый в 2013 году из-за отмывания денег литовский банк, документы которого сегодня и являются основным источником скандала с банком SEB. В то же время, само предприятие прописано на Острове Сент-Люсия.

Британская газета The Guardian в марте этого года написала о том, как российские олигархи отправляют своих детей в элитные английские вузы, оплачивая их обучение сомнительными деньгами неизвестного происхождения.

В 2010 году прописанная на Острове Сент-Люсия фирма Meister Developers заплатила элитному учебному заведению в Чартерхаус плату за пять лет обучения, всего 300 000 фунтов.

О деятельности фирмы Сеппика Permina информации мало. В 2006 году еженедельник Eesti Ekspress писал, что предприятие было зарегистрировано в коммерческом доме в кипрском городке Лимассол, где работало занимающееся оптимизацией налогов адвокатское бюро и кипрское крыло российского Коммерческого банка. Официальной деятельностью фирмы было судоходство, ей принадлежали несколько транспортных судов.

Сулев Сеппик: сумасшествие с отмыванием денег переходит всяческие границы!

Сулев Сеппик. ФОТО: Tairo Lutter

Начнем с того, что Permina Shipping уже больше десяти лет как ликвидировано!

Это сумасшествие с отмыванием денег уже переходит все границы разумного. Те, кто читал «Процесс» Кафки или «1984» Оруэла, понимают, о чем идет речь.

В статье шведов, как и в том, что писалось ранее, нет никакой связи с реальностью, и между собой запросто связывают уже все подряд. Однажды и у меня лопнет терпение, и я обращусь в суд с иском к СМИ, продолжающим публиковать эту ерунду. Уже последняя статья Postimees обо мне была глупее глупого, но то, что рассказывается здесь – это вообще высший пилотаж. Торговля людьми, мошенничество, Колумбия и Панама. Что дальше: Саддам Хуссейн или вообще Гитлер, Мао или Сталин? Вдруг мой дед жил с кем-то из них в одно время? Тут же тоже есть связь!

Мои партнеры по сделкам в международных бизнесах уже давно не офшоры. Более десяти лет назад кто-то из них мог быть офшором, поскольку тогда их было намного больше, чем сейчас. Все, связанные с Permina Shipping Company сделки, конечно, были реальными.

Я не мог говорить, каким именно должно быть коммерческое объединение другой стороны. Причем, они (офшоры – ред.) не были запрещены тогда, не запрещены они и теперь. Сегодня законы не интересуют ни журналистов, ни – как мне кажется - вообще больше никого. Говорится о каких-то неразрешенных делах и преступности, хотя по закону речь не идет ни о том, ни о другом. Сосредоточиться на бизнесе, то есть на том, что действительно важно, не может никто. В результате мы имеем анархию как в экономике, так и в общественной жизни.

У меня нет данных о том, что партнеры по сделкам Permina были связаны с какими-то скандалами.