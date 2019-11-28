Старая судоходная компания эстонского бизнесмена замешана в скандале, связанном с SEB

Занимающиеся расследованиями шведские журналисты вывели вчера в центр скандала, связанного с отмыванием денег в банке SEB, и эстонского предпринимателя международного размаха Сулева Сеппика, пишет Postimees.
С десяток лет бывший министр внутренних дел и его сыновья Сулев и Сийм вызывали интерес у занимающихся экономической темой журналистов своими крайне прибыльными международными бизнесами, оборот и прибыли которых являются масштабными, но их весьма успешную предпринимательскую деятельность во многом окутывает ореол тайны.
Интерес шведских журналистов к семье Сеппиков вызвала публикация в Postimees. В феврале на волне скандала, связанного с отмыванием денег в банке Swedbank, издание писало о том, как занимающиеся оптовой продажей рыбной продукции фирмы Сеппиков переводили миллионы евро в подставные фирмы с сомнительной репутацией.
Тогда Сулев Сеппик утверждал, что все эти сделки были реальными и легитимными. Так он утверждает и сейчас.
Масштабный обман бизнес-партнера
Теперь на глаза шведским журналистам попал клиент SEB из числа нерезидентов, руководимая Сулевом Сеппиком кипрская судоходная компания Permina Shipping Company, которая на данный момент ликвидирована.
Имеющиеся в распоряжении шведского новостного агентства ТТ документы показывают, как данное предприятие переводило крупные суммы денег в разные фирмы, у которых в свою очередь имеются прямые и косвенные связи с международными преступными схемами.
«Если изучать глубже, в какие фирмы из Permina переводили деньги, можно дойти до международного скандала», - написало агентство. Правда указано, что данные связи не должны автоматически означать, что Сеппик лично отмывал деньги, или помогал преступникам. Скорее это означает, что его прежние бизнес-партнеры скрывали, кем они являются в действительности, и использовали для этого тех же «поставщиков услуг», что и желающие отмыть деньги, преступники и скрывающие имущество российские олигархи.
Например, одно предприятие, в которое из Permina через SEB были переведены деньги – это Meister Developers LTD, которое напрямую связано с крупным отмыванием денег, которое несколько лет назад произошло в России.
В период 2003-2008 годов через московский аэропорт «Шереметьева» присвоили деньги, которые заработали на махинациях при заказе самолетного топлива. Аэропорт через международные подставные предприятия заказывал топливо таким образом, что возникала 40-процентная искусственная наценка. Полученную разницу преступники клали себе в карман.
Секретные документы разоблачают, что только в 2006 и 2007 годах преступники заработали 200 миллионов долларов. Также через эту схему прошло налоговое мошенничество на сумму в 40 миллионов долларов. Украденные суммы учитывались в ценах на билеты, поэтому мошенничество пришлось оплатить пассажирам. Предприятия, связанные с использованной в этой схеме сетью подставных фирм, производили банковские расчеты с 29 клиентами SEB. К их числу шведы причисляют и судоходную компанию Сеппика.
В 2012 году Международная организация журналистов-расследователей OCCRP вышла на след мошенничества в московском аэропорту и в какой-то момент добралась до Meister Developers.
Фирма в свою очередь переводила деньги в другие полочные предприятия, которыми по документам руководил Эрик Ванагелс. В действительности же Ванагелс – это латвийский асоциал, чью идентичность отмывающие деньги преступники украли и использовали, создав на его имя более 1000 подставных фирм по всему миру.
Деньги отпрысков олигархов
В статье, написанной журналистами, Meister Developers указана, как один из ключевых участников мошенничества в московском аэропорту. Согласно платежному объяснению судоходная компания Сеппика купила у этой фирмы аудио-видеотехнику.
Счет Meister Developers находился в банке Ukio. Это – закрытый в 2013 году из-за отмывания денег литовский банк, документы которого сегодня и являются основным источником скандала с банком SEB. В то же время, само предприятие прописано на Острове Сент-Люсия.
Через семь лет после разоблачения московского мошенничества, Meister Developers вновь оказалась в орбите интересов СМИ.
Британская газета The Guardian в марте этого года написала о том, как российские олигархи отправляют своих детей в элитные английские вузы, оплачивая их обучение сомнительными деньгами неизвестного происхождения.
В 2010 году прописанная на Острове Сент-Люсия фирма Meister Developers заплатила элитному учебному заведению в Чартерхаус плату за пять лет обучения, всего 300 000 фунтов.
О деятельности фирмы Сеппика Permina информации мало. В 2006 году еженедельник Eesti Ekspress писал, что предприятие было зарегистрировано в коммерческом доме в кипрском городке Лимассол, где работало занимающееся оптимизацией налогов адвокатское бюро и кипрское крыло российского Коммерческого банка. Официальной деятельностью фирмы было судоходство, ей принадлежали несколько транспортных судов.
Сулев Сеппик: сумасшествие с отмыванием денег переходит всяческие границы!
Начнем с того, что Permina Shipping уже больше десяти лет как ликвидировано!
Это сумасшествие с отмыванием денег уже переходит все границы разумного. Те, кто читал «Процесс» Кафки или «1984» Оруэлла, понимают, о чем идет речь.
В статье шведов, как и в том, что писалось ранее, нет никакой связи с реальностью, и между собой запросто связывают уже все подряд. Однажды и у меня лопнет терпение, и я обращусь в суд с иском к СМИ, продолжающим публиковать эту ерунду. Уже последняя статья Postimees обо мне была глупее глупого, но то, что рассказывается здесь – это вообще высший пилотаж. Торговля людьми, мошенничество, Колумбия и Панама. Что дальше: Саддам Хуссейн или вообще Гитлер, Мао или Сталин? Вдруг мой дед жил с кем-то из них в одно время? Тут же тоже есть связь!
Мои партнеры по сделкам в международных бизнесах уже давно не офшоры. Более десяти лет назад кто-то из них мог быть офшором, поскольку тогда их было намного больше, чем сейчас. Все, связанные с Permina Shipping Company сделки, конечно, были реальными.
Я не мог говорить, каким именно должно быть коммерческое объединение другой стороны. Причем, они (офшоры – ред.) не были запрещены тогда, не запрещены они и теперь. Сегодня законы не интересуют ни журналистов, ни – как мне кажется - вообще больше никого. Говорится о каких-то неразрешенных делах и преступности, хотя по закону речь не идет ни о том, ни о другом. Сосредоточиться на бизнесе, то есть на том, что действительно важно, не может никто. В результате мы имеем анархию как в экономике, так и в общественной жизни.
У меня нет данных о том, что партнеры по сделкам Permina были связаны с какими-то скандалами.