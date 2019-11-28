"Зенит" обыграл дома "Лион", но рискует не попасть в плей-офф Лиги чемпионов

Петербургский "Зенит" обыграл в пятом туре Лиги чемпионов в домашнем матче французский "Лион" 2:0 и вышел на второе место в своей группе. В концовке каждого из таймов "Зенит" забил по голу - на 42-й минуте отличился Артем Дзюба, на 84-й минуте Магомед Оздоев. Победа над французами не гарантировал команде Сергея Семака даже третьего места в группе: "Лейпциг" в долполнительное время вырвал ничью в матче с "Бенфикой" (2:2) и теперь в последнем туре решится, кто из этой тройки "Бенфика", "Лион" или "Зенит" пройдет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для "Зенита" возможны все варианты, даже последнее место в группе, если "Бенфика" одержит победу над петербуржцами со счет 2:0 или крупнее, а "Лион" победит "Лейпциг". На данный момент у "Лейпцига" 10 очков, "Зенит" и "Лион" набрали по семь, у "Бенфики" - четыре.

"Барселона" в центральном поединке дня на "Камп Ноу" обыграла 3:1 дортмундскую "Боруссию". В составе "Барсы" отличились все звезды: Суарес открыл счет, Месси удвоил преимущество, а Антуан Гризманн довел счет до 3:0. Гол престижа у немцев на 77-й минуте провел Санчо. Каталонский клуб вышел в плей-офф ЛЧ, набрав 11 очков в пяти матчах, "Боруссия" делит второе место с миланским "Интером", обыгравшим в гостях пражскую "Славию" 3:1.

В группе Е "Ливерпуль" и "Наполи" разошлись миром 1:1, а "Зальцбург" победил "Генк" 4:1. За тур до конца группового раунда из этого квартета на выход претендуют англичане, итальянцы и австрийцы. "Ливерпуль" лидирует с 10 очками девять баллов у "Наполи", семь у "Зальцбурга".