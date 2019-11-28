Россияне провели сверхрезультативный вечер в НХЛ

Евгений Малкин набрал пять очков (2+3) в сверхрезультативном матче "Питтсбурга" с "Ванкувером", который закончился со счетом 8:6 в пользу команды россиянина. "Пингвины" вели к 12 минуте 2:0, двумя передачами отметился Малкин, но затем "Касатки" сумели забросить четыре шайбы подряд, затем "Ванкувер" довел счет до 3:6 и казалось, что "Пингвинам" не отыграться, однако последние 14 минут встречи "Питтсбург" выиграл со счетом 5:0, а последнюю шайбу на 59-й минуте забросил именно Евгений Малкин, продливший свою результативную серию до пяти встреч. Всего на счету россиянина в этом сезоне 19 очков (6+13) после 14 игр.

Александр Овечкин с передачи Евгения Кузнецова забросил 16-ю шайбу в сезоне, отличившись в матче против "Флориды". "Вашингтон" одержал трудную победу 4:3, а Овечкин продолжает гонку за лучших бомбардиром НХЛ на данный момент, форвардом "Бостона" Давидом Пастрняком, на счету которого 23 гола.

По три очка в матче "Тампы" и "Сент-Луиса" (3:4) набрали Никита Кучеров и Иван Барбашев. Кучеров, по традиции, открыл счет в матче, а затем дважды ассистировал партнерам. Российский форвард "Сент-Луиса" сделал ассистентский хет-трик, дважды ассистровав Оскару Сундквисту и одну передачу приготовив для Зака Сэнфорда. Три ассиста помогли проводящему на льду в среднем около 13 минут за матч Барбашеву достигнуть отметки в 10 очков (2+8). У Никиты Кучерова после 21 матча 24 (9+15) очка.

Две передачи отдал в матче "Рейнджерс" и "Каролины" (3:2) Артемий Панарин, который набрал уже 32 очка в этом чемпионате. Панарин ассистировал Мике Зибанежаду и Адаму Фоксу, а в составе "Каролины" Андрей Свечников записал на свой счет передачу, доведя количество набранных очков в 25 матчах до 28 (11+17).

Передача Ивана Проворова помогла "Филадельфии" и Раймонду Жиру лично забросить победную шайбу в ворота "Коламбуса" (3:2), результативным пасом отметился и нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин, отдавший точный ассист в матче "Лавин" с "Эдмонтоном" (4:1).

Илья Михеев двумя передачами помог "Торонто" всухую, 6:0, обыграть одного из аутсайдеров Лиги, "Детройт".

Результаты остальных встреч:

Баффало – Калгари – 2:3 (0:1, 1:0, 1:1)

Оттава – Бостон – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Нэшвилл – Вегас – 3:4 (0:1, 2:1, 1:1)

Аризона – Анахайм – 4:3 (2:1, 0:1, 1:1)

Лос-Анджелес – Айлендерс – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)