Кохтла-Ярвеская гимназия завязала дружбу с элитной школой из Санкт-Петербурга

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур вспоминает, что гимназия Густава Адольфа (GAG), в которой он директорствовал в 2005-2018 годах, участвует в международной олимпиаде по реальным предметам, которая охватывает старейшие школы Риги, Вильнюса и Таллинна - соответственно Рижскую государственную I гимназию, гимназию Витаутаса Великого и гимназию Густава Адольфа - и проводится уже 32 года.

Старые друзья

С помощью программы "Nord+" к олимпиаде привлекли также страны Скандинавии: дружественные школы GAG из шведского Вестероса и финского Мунккиниеми. У Агура в свое время возникла идея привлечь также какую-нибудь элитную школу из России, которой и стала ровно десять лет тому назад Вторая Санкт-Петербургская гимназия.

- Они были так благодарны за такое приглашение, и в знак признательности директор Второй гимназии Людмила Мардер пригласила меня в качестве почетного гостя на нынешнюю олимпиаду в Петербург. Я взял с собой коллег, чтобы они увидели, как происходит организация международной олимпиады, получили опыт, завязали контакты и сами организовали что-то подобное, - говорит Агур.

У Агура была дополнительная просьба к Мардер, чтобы та порекомендовала в дружеские школы Кохтла-Ярвеской гимназии какую-нибудь хорошую петербургскую гимназию. Мардер посоветовала петербургскую 171-ю гимназию с французским уклоном, расположенную тоже в центре города. Речь идет об элитной школе даже по меркам России.

Новый формат

Отныне между Кохтла-Ярвеской гимназией и 171-й гимназией официально заключена дружба. Кохтлаярвесцы встретились в Петербурге с директором 171-й гимназии Тамарой Кибальник и руководством школы и договорились, что первый раз силами померяются в городе сланца уже в апреле. Агур добавляет, что к тому времени, очевидно, будут заключены дружеские связи также со школами из Хельсинки и Грузии.

- Это будет абсолютно не такая олимпиада, чем та, на которой мы побывали. Такую же мы устраивать не хотим - она присуща старой классической школе. Хотелось бы, скорее, соревнования типа "Rakett 69", в котором переплетались бы разные предметы и которое было бы интерактивным и занимательным. На мой взгляд, речь могла бы идти о двухдневном мероприятии, когда во второй день действие происходило бы на природе - как в походе "Erna". От каждой страны участвовали бы девять учащихся из каждой возрастной гимназической ступени. Должно родиться замечательное международное мероприятие, к подготовке которого мы уже приступили, - говорит Агур.

Хендрик Агур. Матти Кямяря / Põhjarannik ХЕНДРИК АГУР: Хотелось бы, скорее, соревнования типа "Rakett 69", в котором переплетались бы разные предметы и которое было бы интерактивным и занимательным.

Директора Кохтла-Ярвеской гимназии удивило, что и у руководства петербургской гимназии уже сейчас имеется высокая мотивация в связи с предстоящим начинанием - они сразу начали изучать, как оно поддержит их учебную работу и в чем его более глубокий смысл. Агур находит, что такой подход мотивирует и его команду еще более серьезно отнестись к делу.