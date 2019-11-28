Зрители PÖFF выберут своего победителя

Традиционно PÖFF проводит голосование, в ходе которого зрители могут выразить свое мнение о фильмах. В этом году организаторы снова хотят знать, какой фильм понравился публике больше всего.

Проголосовать за наиболее понравившуюся киноленту можно в информационных пунктах PÖFF в Таллинне и Тарту. Среди всех участников будут разыграны призы от Postimees, Nordic Hotel Forum, MyFitness и Pariisi Vesi.

Для определения фильма-победителя будет вычислен средний балл, который наберут все фильмы. Режиссер наиболее успешной картины получит приз зрительских симпатий и премию в размере 2000 евро от мэрии города Таллинна.

В 2018 году наивысшее признание публики заслужили картины «Гость» режиссера Хади Элбагури (Египет) и «Оборотень» Адриана Панека (Польша)

Все лауреаты премий будут объявлены на церемонии закрытия PÖFF, которая состоится 30 декабря в Русском театре Эстонии.

Кинофестиваль «Тёмные ночи» продлится до 1 декабря.