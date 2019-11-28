Зрители PÖFF выберут своего победителя

Посетители кинофестиваля «Тёмные ночи» (PÖFF) могут повлиять на список его лауреатов, который определится уже 30 ноября. Продолжается голосование, по результатам которого определится любимчик публики. Среди участников разыграют призы.
Традиционно PÖFF проводит голосование, в ходе которого зрители могут выразить свое мнение о фильмах. В этом году организаторы снова хотят знать, какой фильм понравился публике больше всего.
Проголосовать за наиболее понравившуюся киноленту можно в информационных пунктах PÖFF в Таллинне и Тарту. Среди всех участников будут разыграны призы от Postimees, Nordic Hotel Forum, MyFitness и Pariisi Vesi.
Для определения фильма-победителя будет вычислен средний балл, который наберут все фильмы. Режиссер наиболее успешной картины получит приз зрительских симпатий и премию в размере 2000 евро от мэрии города Таллинна.
В 2018 году наивысшее признание публики заслужили картины «Гость» режиссера Хади Элбагури (Египет) и «Оборотень» Адриана Панека (Польша)
Все лауреаты премий будут объявлены на церемонии закрытия PÖFF, которая состоится 30 декабря в Русском театре Эстонии.
Кинофестиваль «Тёмные ночи» продлится до 1 декабря.