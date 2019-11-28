Чт, 28.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Трехкратную чемпионку мира из России не пускают на международные соревнования

Трехкратную чемпионку мира из России не пускают на международные соревнования

Мария Ласицкене

ФОТО: Grigory Sysoev / Sputnik

Организаторы турнира в Глазго исключили из состава участников трехкратную чемпионку мира Марию Ласицкене из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики советом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает Sports.ru.

«Вчера нам пришел отказ из Глазго, организаторы турнира вычеркнули Машу из числа участниц.

У нас уже было на руках приглашение на это соревнование, но теперь оно, как видите, аннулировано.

Организаторы объясняют свое решение тем, что Ласицкене может не получить вовремя необходимый для выступления нейтральный статус», – сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Турнир пройдет 15 февраля 2020 года.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ