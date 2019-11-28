Объединение оппозиции, медиа-штурмы и апатия населения

14 ноября парламент Грузии не сдержал фундаментальное обещание, данное народу: в конституцию не внесли поправки о переходе на пропорциональную избирательную систему (система выборов, при которой партии получают количество мест пропорционально набранному проценту голосов — прим. авт.). После чего демонстранты разбили палатки и блокировали здание высшего законодательного органа. 18 ноября спецназ оттеснил протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов.

Но на этом протесты не закончились. Оппозиционные партии страны решили митинговать до тех пор, пока их требование не будет услышано. Демонстранты ожидают, что в условиях временного правительства досрочное проведение выборов состоится по пропорциональной системе. Также они пообещали перекрывать вход в здание парламента еженедельно. 24 ноября активисты гражданского движения «Посмей» символично повесили цепь с замком на ограду президентского дворца в Тбилиси. Следующую акцию протеста оппозиционные силы запланировали на 25 января.

Грузинский журналист и историк Давид Гамцемлидзе прокомментировал ситуацию так: «В Грузии продолжается хорошо известный под разными терминами в политологии процесс с условным названием “заржавение власти”. “Грузинская мечта” правит страной уже 7 лет с 2012 года. Осенью 2020 года должны состоятся решающие парламентские выборы. За всю новейшую историю страны с 1990 года, когда состоялись первые многопартийные выборы, ни одна правящая партия не смогла править больше двух парламентских сроков. Отсюда — нервозность партии власти и активность оппозиции.

Важным итогом отказа правящей партии “Грузинская мечта” миллиардера Бидзины Иванишвили от перехода на пропорциональные выборы уже с 2020 года стала консолидация практически всех значимых политических сил страны от крайне левых лейбористов до крайне правых либертарианцев (“Гирчи”), от прозападных партий (ЕНД Михаила Саакашвили) до пророссийских (“Единой Грузии” экс-спикера Нино Бурджанадзе). Всех объединяет стремление избавить страну от олигарха Иванишвили.

Политические разногласия по векторам развития страны собираются обсудить уже после решения данной проблемы. Столь разношерстное объединение полезно для осуществления революции, но не для электоральной победы над правящей партией, потому что те же лейбористы и “Гирчи” вряд ли выступят единым фронтом на выборах. Таким образом, все зависит от исхода нынешней борьбы на улице, приобретающей характер точечных акций и медиаштурма со стороны оппозиционных СМИ.

Если объединенной оппозиции удастся сломить власть, заставить правительство уйти в отставку и назначить внеочередные выборы по немецкой электоральной модели, то в стране настанет новая реальность и дискредитированная беспомощной капитуляцией в глазах обывателя «Грузинская мечта» вряд ли сможет добиться успеха в ходе выборов. Ментально постсоветские общества не любят проигравших.