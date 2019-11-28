Это поможет спасти жизни: жителей Эстонии просят делиться видео самых злостных нарушений ПДД

По словам основателя и исполнительного директора Supervaisor Сильвера Кесккюла, первоначально речь идет скорее о тестировании приложения, чтобы вместе с пользователями на ранней стадии сделать приложение еще лучше. «Мы хотим получить от первых пользователей ценную информацию по усовершенствованию приложения и убедиться в потенциале идеи», -пояснил Кесккюла.

В марте этого года Supervaisor привлек инвестиции на сумму 1,2 млн евро. В число инвесторов вошли, например, Таавет Хинрикус, Яан Таллинн, Таави Котка и Стен Тамкиви. По словам инвестора Яана Таллинна, развитие безопасности дорожного движения в сотрудничестве граждан и искусственного интеллекта – это интересная и смелая идея на стыке между типичными играми с нулевой суммой (когда выигрыш одной стороны может быть только при потерях другой) и другими потребительскими алгоритмами.

Основатель Supervaisor отметил, что ДТП являются самой частой причиной смертности среди молодых людей в мире. В среднем каждые 23 секунды кто-то умирает на дорогах. «Мы хотим спасать жизни, не меньше», - подтвердил Кесккюла, по словам которого в долгосрочной перспективе собранная статистика поможет выделить опасные места на дорогах, ответственные за эту сферу учреждения смогут исправить ситуацию, и таким образом предотвратить потери. Собранные данные будут использоваться для отработки алгоритмов машинного обучения, что упростит анализ и описание дорожных рисков.

По словам советника по инновациям Департамента полиции и погранохраны Элари Касеметса, основная цель Департамента полиции и погранохраны состоит в том, чтобы предупреждать опасность, и чем полнее будут данные о характере и местоположении опасностей, тем успешнее полиция сможет планировать свою работу. «Мы всегда готовы сотрудничать с инновационными проектами, которые касаются безопасности, и с интересом будем следить за судьбой Supervaisor», - сказал Касеметс.