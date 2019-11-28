Ярвик давил на PRIA в интересах трех предпринимателей, Ратас знал об этом с августа

Член правления Kehtna Mõisa OÜ Мярт Рийзенберг подтвердил, что знаком с Мартом Ярвиком, но уверяет, что не говорил с ним о делах PRIA.

«Я же когда-то был председателем волостного собрания Кехтна, а он был старейшиной Ярваканди. Но, несмотря на это, я не ходил к нему, чтобы пожаловаться на проблемы», - добавил Рийзенберг. Он неоднократно заверил, что не ходил со своими проблемами к ставшему весной министром Ярвику: «Мы пытали делать бизнес-дела подальше от политиков. Хорошо это не кончится».

Хозяин Хутора Марии Энн Ранд сказал, что недавно его предприятие подало в суд на PRIA, поскольку, по его утверждению, в течение двух лет PRIA не выплатил дотацию за уже сделанную инвестицию.

«С нами поступили очень несправедливо», - сказал Ранд. Из разговора с ним выясняется, что он об этой несправедливости Ярвику жаловался: «Я когда-то встречался с Мартом Ярвиком. И рассказал, да (о споре с PRIA). Он был тут в качестве министра. Он спросил, что тут за стройка, я сказал, что строим, но у нас есть проблемы. В действительности мы говорили об этом и предыдущему министру».

В каком месяце Ярвик приезжал, Ранд не говорит, но помнит, что встречался с ним летом: «Не подкалывайте, черт, с Мартом Ярвиком. Март Ярвик и Март Ярвик. Он обычный эстонский мужчина. Одна политическая возня. Я не состою ни в одной партии».

Петеркоп: об услышанной от Леметти информации я сообщил премьер-министру

Таймар Петеркоп. ФОТО: Remo Tõnismäe

- О чем Иллар Леметти проинформировал вас в августе?

- О вмешательстве в производство по востребованию евродотации, выданной PRIA, которой злоупотребили.

Департамент раздает евродотации, и если их используют нецелевым образом, то можно потребовать возврата. Предположительно произошла встреча, на которой министр сельской жизни и его советник вмешались в находящееся в компетенции PRIA право требовать возврата дотации, которой злоупотребили, и об этом он меня известил.

- Речь шли о случае Соосааров, или еще о ком-то?

- Тогда мы об именах не говорили.

- Речь шла об одном случае, в которое вмешались, или их было несколько?

- Их было несколько.

- Почему этих других случаев нет в отчете комиссии госсекретаря?

- Поскольку к тому времени, когда комиссия выполняла свою работу, мы не нашли следа ни одного документа, который подтвердил бы произошедшее, а также учитывая то, как мало времени у нас было, мы не захотели заниматься спекуляциями.

- Что вы сделали с той информацией?

- Я, прежде всего, пытался понять происходящее, консультировался в Госканцелярии, информировал премьер-министра, консультировался с ним, консультировался с Министерством юстиции. В результате всего этого дело дошло до правоохранительных органов.

- Прокуратура расследует сейчас несколько случаев, а не только то, что связано с Соосаарами?

- Я не могу комментировать так детально, поскольку я не знаю, что прокуратура будет делать дальше. Туда я не вмешиваюсь.

- То есть, премьер-министр был в курсе дела?

- То, что такая попытка была, как говорил Иллар Леметти, он знал.

- Уже в августе?

- Да, это произошло во второй половине августа.

- Почему в рапорте об этом нет ни слова?

- Потому что у нас не было ничего, на что можно было опереться. У нас был августовский устный рассказ. Насколько мне известно, это совещание не протоколировали, протокола об этом нет. И мы знали, что этим занимается прокуратура, поэтому нам не было смысла в такой короткий срок дублировать работу правоохранительных органов. Мы сосредоточились на том, о чем у нас были материалы.

- Когда прошло то совещание?

- Если я правильно помню, 6 августа.

- И после этого Леметти обратился к вам?

- Да, он обратился, когда я был в отпуске, а когда я вернулся, то мы встретились.

- Это серьезные обвинения.

- Да, конечно, поэтому этим занимается прокуратура.

Эло Мыттус-Леппик