Доход от продаж в секторе предпринимательства увеличился

По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2019 года предприятия продали товаров и услуг на 16,4 миллиарда евро, что было на 5% больше, чем в этот же период прошлого года.
Доход от продаж вырос в большинстве сфер деятельности. Наибольшая часть роста дохода от продаж в предпринимательском секторе пришлась на сферы торговли и обрабатывающей промышленности, а также информации и связи. Более всего рост доходов от продаж тормозили энергетика и горнодобывающая промышленность.
Расходы предприятий выросли по сравнению с третьим кварталом прошлого года на 6%, в том числе на 8% увеличились затраты на рабочую силу. Число занятых лиц выросло за год на 1% и отработанных часов – на 2%. Производительность труда на одного работника предпринимательского сектора составила в среднем 34 700 евро за квартал, что на 4% выше, чем в этот же период годом ранее.
В третьем квартале предприятия инвестировали 685 млн евро, что на 12% больше, чем в этот же период прошлого года. Инвестиции в основном были сделаны в машины и оборудование, а также в постройки. Почти половина общего объема инвестиций сделана предприятиями обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, а также предприятиями недвижимости.