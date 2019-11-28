Доход от продаж в секторе предпринимательства увеличился

Доход от продаж вырос в большинстве сфер деятельности. Наибольшая часть роста дохода от продаж в предпринимательском секторе пришлась на сферы торговли и обрабатывающей промышленности, а также информации и связи. Более всего рост доходов от продаж тормозили энергетика и горнодобывающая промышленность.

Расходы предприятий выросли по сравнению с третьим кварталом прошлого года на 6%, в том числе на 8% увеличились затраты на рабочую силу. Число занятых лиц выросло за год на 1% и отработанных часов – на 2%. Производительность труда на одного работника предпринимательского сектора составила в среднем 34 700 евро за квартал, что на 4% выше, чем в этот же период годом ранее.